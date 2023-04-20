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20 апреля 2023, 18:26 Читати українською

Тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти почти вдвое, а для бизнеса — на треть

В офисе президента в середине апреля во время совещания обсуждали вариант повышения тарифов для населения почти вдвое до 2,88 грн/кВт-ч и для бизнеса на треть, до 4,5 грн/кВт. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на руководителя одной из энергетических компаний и собеседника в Министерстве энергетики.

В офисе президента в середине апреля во время совещания обсуждали вариант повышения тарифов для населения почти вдвое до 2,88 грн/кВт-ч и для бизнеса на треть, до 4,5 грн/кВт.
Фото: tek.energy

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По словам главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса, для возобновления энергосистемы к следующему отопительному сезону необходимо более $1 млрд, или около 40 млрд грн. Бюджетные расходы уходят на военные нужды, помощь западных партнеров ограничена. Среди вариантов — повышение цен на электроэнергию.

Как вырастут цены

Как сообщил руководитель одной из энергетических компаний, на совещании в Офисе президента в апреле обсуждали повышение тарифа на электроэнергию:

  • для населения с 1,44−1,68 грн/кВт-ч до 2,88 грн/кВт-ч,
  • для бизнеса — с 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Он подчеркнул, что повышение тарифа для населения даст дополнительно 39 млрд грн тарифной выручки — это позволит сбалансировать «Энергоатом» и тепловую генерацию, которые в прошлом году имели большие убытки.

«Повышение до 2,88 грн за кВт-ч позволит энергокомпаниям выйти в ноль, и этого хватит на ремонтную кампанию», — добавил источник в Минэнерго.

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Другой вариант

Еще один рассматриваемый вариант — разбивка по уровню потребления: те, кто потребляет более 1000 кВт, будут платить рыночный тариф, а остальные — снижен. За этот вариант выступают Министерство энергетики и НКРЭКУ, говорит руководитель энергетической компании.

В Нацкомиссии и Минэнерго от комментариев отказались, пока решение не финализировано.

Напомним

В настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а сверх этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

«Это меньше себестоимости транспортировки электроэнергии», — заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Действие действующих тарифов истекает 1 мая.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+56
Studen3
Studen3
20 апреля 2023, 18:50
#
Предприятие платит по 6,8гр за квт, др также. О каких 3,3гр идет разговор?
+
+29
Studen3
Studen3
20 апреля 2023, 18:53
#
Собственники облэнерго граждане РФ. Украинцы и предприниматели оплатят гражданам РФ , ремонт подстанций , разрушеными режимом путина, которые собственники облэнерго поддерживают и спонсирует. ЧТО ВЫ ТАМ КУРИТЕ, СКУДОУМНЫЕ ПРЕДАТЕЛИ?
+
+14
lohsuper
lohsuper
20 апреля 2023, 18:59
#
С мая 2023 постепенное повышение до 16 гривен за куб газа Вот это Перемога! Это учитывая то, что у нас есть газ собственной добычи который стоит 50$ за 1000 кубов, НО ЖАДНОСТЬ ПОРОЖДАЕТ БЕДНОСТЬ! И по этому он стоит по мировым ценам Ничего личного просто бизнес, а вам патриотизм намажете его на хлеб.
+
0
yarg
yarg
20 апреля 2023, 20:04
#
О цене газа собственной добычи вам сказали те , кто его продают , или те , кто хотят купить ? просто интересно…
+
+14
Studen3
Studen3
20 апреля 2023, 20:40
#
Цена на газ для предприятий осенью 2022, Житомиргаз продавал по 47,000−50,000гр/за 1000кубов, зима весна 27,000−30,000гр за такойже объём, наверное везде снизилась с учетом двойного снижения потребления украинцами и промышленностью. Поменяли поставщика газа, ради адекватного общения. С Житомиргаза и их др постачей, обслуживани, техотдел, распределение-всех не упомнишь, регулярные угрозы , про отключение и др. Газа украиского, внутренней добычи , избытком. Но наблюдательный совет-иностранцы и т. д. , также эл.энергия в избытко, но по многим городам комунальный транспорт не выходит на линии. И бинго, все маршруты заняты газелями и др бусами, опять деньги мимо местных бюджетов.
+
0
Studen3
Studen3
20 апреля 2023, 20:45
#
Комунальный эл.транспорт, а поставщика газа поменяли с 1.12.2022г и стала тишина и спокойствие на три месаца. Потом пришли с договором на обслуживание 3−5шт кранов, цена 3300, приходят раз в полгода. Акт выполненных работ оставляют. Инспектора, вполне приличные и нормальные люди. Коыем угостили
+
+14
TAN72
TAN72
20 апреля 2023, 20:10
#
Геноцид со всех сторон.
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
20 апреля 2023, 20:21
#
Наче в нас війна, і ціни на ком.послуги мали би бути заморожені до кінця військового стану і 6 місяців після? А може вже все в нас добре і можна відміняти військовий стан та відкрити кордони раз цвни можна підвищувати? А, це ж інше)))
+
0
kadaad1988
kadaad1988
20 апреля 2023, 20:58
#
Из-за потери работы, доходов, вообще всего имущества населением, тарифы должны наоборот снижаться, но барыгам у власти, которые служат олигархату, на проблемы населения глубоко наплевать! Народ ДУМАЙ-ТЕ!!!
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