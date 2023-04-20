Тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти почти вдвое, а для бизнеса — на треть

В офисе президента в середине апреля во время совещания обсуждали вариант повышения тарифов для населения почти вдвое до 2,88 грн/кВт-ч и для бизнеса на треть, до 4,5 грн/кВт. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на руководителя одной из энергетических компаний и собеседника в Министерстве энергетики.

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По словам главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса, для возобновления энергосистемы к следующему отопительному сезону необходимо более $1 млрд, или около 40 млрд грн. Бюджетные расходы уходят на военные нужды, помощь западных партнеров ограничена. Среди вариантов — повышение цен на электроэнергию.

Как вырастут цены

Как сообщил руководитель одной из энергетических компаний, на совещании в Офисе президента в апреле обсуждали повышение тарифа на электроэнергию:

для населения с 1,44−1,68 грн/кВт-ч до 2,88 грн/кВт-ч,

для бизнеса — с 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Он подчеркнул, что повышение тарифа для населения даст дополнительно 39 млрд грн тарифной выручки — это позволит сбалансировать «Энергоатом» и тепловую генерацию, которые в прошлом году имели большие убытки.

«Повышение до 2,88 грн за кВт-ч позволит энергокомпаниям выйти в ноль, и этого хватит на ремонтную кампанию», — добавил источник в Минэнерго.

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Другой вариант

Еще один рассматриваемый вариант — разбивка по уровню потребления: те, кто потребляет более 1000 кВт, будут платить рыночный тариф, а остальные — снижен. За этот вариант выступают Министерство энергетики и НКРЭКУ, говорит руководитель энергетической компании.

В Нацкомиссии и Минэнерго от комментариев отказались, пока решение не финализировано.

Напомним

В настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а сверх этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

«Это меньше себестоимости транспортировки электроэнергии», — заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Действие действующих тарифов истекает 1 мая.