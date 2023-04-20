Госдолг Украины за год вырос до 78,5% ВВП (инфографика)

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году увеличился на $13,4 млрд и достиг 78,5% ВВП на конец года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Твиттере.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение ВВП

«Полномасштабное российское вторжение в 2022 году привело к падению номинального ВВП Украины до $161 млрд и увеличению соотношения государственного долга Украины к ВВП до 71,6% с 43,3% в 2021 году. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году увеличился на $13 ,4 млрд до 78,5% ВВП на конец года, по сравнению с 48,9% в 2021 году», — говорится в сообщении.

Читайте: Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов