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20 апреля 2023, 15:13 Читати українською

ЕС готовит чрезвычайные ограничения на импорт зерна из Украины в четыре страны — Financial Times

Евросоюз готовит чрезвычайные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов, подвергшись давлению со стороны Польши и Венгрии после того, как они в одностороннем порядке запретили импорт для успокоения местных фермеров. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информацию чиновников ЕС.

Евросоюз готовит чрезвычайные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов, подвергшись давлению со стороны Польши и Венгрии после того, как они в одностороннем порядке запретили импорт для успокоения местных фермеров.
Фото: agropolit.com

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Обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и Болгарию, за исключением реэкспорта в другие страны-члены ЕС или другие части мира. Запрет будет действовать до июня.

В Еврокомиссии объявили, что планируют принять «превентивные меры» в отношении украинской агропродукции, однако не назвали конкретных действий.

Еврокомиссия заявила, что примет меры только в том случае, если правительства отменят свои текущие запреты, на что они еще не согласились. Для этого она применит редко используемые полномочия, содержащиеся в законе, либерализовавшем торговлю с Украиной, и ограничит новые защитные меры лишь несколькими странами-членами, а не всем Евросоюзом.

Данные страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации убытков местных фермеров.

Читайте также: В Минагрополитики считают убытки от запрета аграрного экспорта

Значительная часть поступающего в ЕС украинского зерна оставалась в соседних с Украиной странах и снижала цены на внутреннем рынке. ЕС хочет продлить военный режим торговли с Украиной, когда его срок истечет в июне, но пересмотренная версия будет иметь более сильные положения, которые позволят ЕС быстрее принимать меры по «защите» собственного рынка в будущем.

По словам другого чиновника, Брюссель организует колонны грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в нуждающиеся страны. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай.

Многие коммерческие трейдеры отказываются платить за этот транспорт, поскольку он стоит дороже традиционной морской торговли через Черное море.

Смотрите также: Запрет импорта и транзита украинского зерна. Почему это произошло и что значит для Украины (видео)

Остается непонятно, как это будет финансироваться и организовываться. По словам европейского чиновника, Испания пыталась субсидировать поезд для перевозки зерна через континент, но гораздо дешевле импортировать зерно из Латинской Америки.

Источник: Минфин
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