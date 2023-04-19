Еврокомиссия пообещала странам ЕС 100 миллионов евро за снятие запрета на импорт украинского зерна

Еврокомиссия (ЕК) предложит финансовую поддержку в размере 100 млн евро для пострадавших из-за импорта украинского зерна фермеров стран Восточной Европы. С таким предложением выступила глава Е К Урсула фон дер Ляйен в ответном письме правительствам пяти стран ЕС, сообщила на брифинге представитель Е К Дана Спинант. Об этом сообщает Европейская Правда.

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«Президент заявила, что она полностью проинформирована о беспокойстве из-за роста определенных видов украинской сельхозпродукции на рынках ЕС», — сказала Спинант.

По ее словам, фон дер Ляйен также подчеркнула, что для решения этого вопроса необходим общий европейский подход, поскольку он касается единого рынка ЕС.

Три предложения

Президент Еврокомиссии представила три предложения для реагирования на ситуацию:

Поддержка фермеров, негативно повлиявших на импорт из Украины. Еврокомиссия уже выделила 56 млн евро странам и подготовила второй пакет помощи в 100 млн евро.

Еврокомиссия применит превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли, касающимися определенных категорий агропродукции, в том числе пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Еврокомиссия проведет расследование по импорту других категорий товаров из Украины.

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Спинант сообщила, что в среду вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис проведет переговоры с министрами 5 страны, которые выразили оговорку. Также он проведет переговоры с представителем украинского правительства.