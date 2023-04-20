Украина и Болгария ищут общее решение по зерновому вопросу

19 апреля состоялась онлайн-встреча министра экономики Украины Юлии Свириденко с Министром экономики и промышленности Болгарии Николаем Стояновым с целью обсуждения временного запрета на импорт зерна и продуктов питания из Украины, который вводится с сегодняшнего дня. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Сохранение экспорта

«Сохранить и продолжить экспорт зерна — это чувствительный и важный вопрос для Украины, поскольку это основная статья дохода в бюджет страны», — отметила Свириденко.

По ее словам, Украина защищается от вооруженной агрессии, и ей как никогда раньше следует сохранять макроэкономическую стабильность, обеспечивать финансами социальную сферу, военный и экономический фронт.

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«Правительство Украины ставит цель решить вопрос временного запрета на импорт украинского зерна в Болгарию. Мы ведем диалог с болгарской стороной о причинах и перспективах положительного решения этой ситуации для обеих стран», — отметила Свириденко.

Министр Никола Стоянов, в свою очередь, выразил солидарность Украине по ситуации, в которой страна оказалась в связи с полномасштабным вторжением РФ. Вместе с тем, по его словам, из-за импорта украинского зерна и продовольствия местным сельхозпроизводителям трудно реализовать собственную продукцию и они терпят убытки.

Однако запрету не подпадает транзит украинской продукции через Болгарию в страны ЕС.

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Министр Никола Стоянов отметил, что Болгария ожидает решения, согласно которому украинская продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны.