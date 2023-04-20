Словакия останавливает импорт электроэнергии из Украины. Что случилось

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Что случилось

Сообщается, что Украина не может экспортировать электричество в эту страну, поскольку нет возможности наращивать экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза. Причина: отсутствие общих аукционов по распределению пропускной способности.

При этом ранее между властями Украины, Польши, Словакии и Венгрии существовали договоренности о том, что пропускная способность будет распределяться с использованием площадки единого офиса по распределению на Joint Allocation Office (JAO). Но такая инициатива до сих пор не реализована.

Поэтому Украина с 21 апреля сможет экспортировать электроэнергию только в Польшу (до 75 МВт) и Молдову (до 650 МВт, но потребность значительно меньше).

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В целом с 17 по 19 апреля объем экспортируемой электроэнергии в Словакию составил 14,4 тыс. МВт-час.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина 17 апреля начала экспортировать электроэнергию в Словакию. Она стала третьей страной Европы, начавшей покупать украинскую энергию после возобновления ее экспорта.

Первый в 2023 году аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову прошел 10 апреля. Как сообщили в «Укрэнерго», по итогам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей.