Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, но соглашение еще должны утвердить местные власти. Об этом говорится в пресс-релизе к квартальной отчетности компании.

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«Мы продолжаем работать над передачей права собственности на наш бизнес в России, на утверждение в органы власти РФ была подана заявка на одобрение (сделки по продаже бизнеса, — ред.), в соответствии с местными требованиями» — говорится в сообщении.

В компании отметили, что как только она получит одобрение, обнародует дополнительные сведения о покупателе и сделке.

В начале августа 2022 г. стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. В конце февраля компания сообщила, что рассчитывает закрыть сделку по продаже своего российского бизнеса в первой половине 2023 года. Убытки компании ожидаются на уровне около 300 млн евро.

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Напомним

«Минфин» писал, что компаниям, уходящим из России, хотят ограничить вывод валюты.