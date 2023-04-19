Болгария временно запретила импорт агропродукции из Украины

Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, однако не распространяется на транзитные товары. Об этом заявил и.о. премьер-министра Болгарии Гилиб Донев, сообщает BNR.

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«Основная причина заключается в том, что за последний год, вопреки идее так называемых „коридоров солидарности“, значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введенных аналогичных запретов со стороны других стран, возможно достижение серьезнейших последствий для болгарского бизнеса», — сказал Донев.

Он добавил, что рассчитывает на то, что Брюссель выслушает и поймет позиции Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии и переосмыслит свою позицию.

«Болгария остается солидарной с Украиной, но банкротства болгарских фермеров не будут способствовать этому», — заявил глава правительства.

Пока неизвестно, как долго действует временный запрет на импорт продовольствия из Украины, но правительство примет соответствующее решение на сегодняшнем заседании.

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Напомним

Министры сельского хозяйства Украины и Польши Николай Сольский и Роберт Телус 17 апреля встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о транзите украинского зерна через Польшу в третьи страны.

16 апреля о временном запрете импорта зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявил также министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Он отметил необходимость ввести «чрезвычайные меры», иначе венгерское сельское хозяйство несет большой вред.

Ограничение будет продолжаться до 30 июня 2023 года, что «может быть достаточным временем для принятия значительных и долгосрочных мер ЕС по поиску решения».