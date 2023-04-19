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19 апреля 2023, 9:50 Читати українською

Опендатабот запустил мониторинг изменений в едином госреестре в режиме реального времени

Опендатабот совместно с Министерством юстиции создал новый сервис, позволяющий получать уведомления об изменениях компаний в Едином государственном реестре (ЕГР) уже в пяти минутах от их внесения.

Опендатабот совместно с Министерством юстиции создал новый сервис, позволяющий получать уведомления об изменениях компаний в Едином государственном реестре (ЕГР) уже в пяти минутах от их внесения.
Фото: epravda.com.ua

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Что это дает

244,5 тысячи изменений в Едином государственном реестре зафиксировано за период с марта 2022 года по апрель 2023 года. В основном они касались смен директоров, владельцев и юридических адресов компаний.

Опендатабот совместно с Министерством юстиции Украины создал новый сервис, позволяющий получать уведомления об изменениях в реестре компаний сразу же после их внесения.

В случаях, когда данные компании изменены без ведома владельцев и руководителей, самое главное — узнать об этом вовремя. Теперь компании могут получать информацию об изменениях в своих регистрационных данных уже через пять минут, как они появились в ЕГР. Это будет способствовать более эффективной защите активов компаний.

В то же время, банки, которые подключатся к Опендатаботу, смогут быстро и самостоятельно определять, кому из их клиентов нужно актуализировать информацию. Это поможет финансовым учреждениям выполнять требования Положения по осуществлению банками финансового мониторинга. Ведь банки обязаны обеспечивать актуализацию данных в случае существенных изменений в деятельности клиента, таких как смена руководителя, владельца, адреса и т. д.

Количество изменений, внесенных в главный реестр для бизнеса, начало значительно расти с мая 2022 года — 12,2 тысячи. Пик выпадает на декабрь 2022 — тогда было внесено 26 тысяч изменений. После этого количество изменений уменьшалось. По состоянию на апрель 2023 года было зарегистрировано 11,6 тысячи изменений.

Риски рейдерства

Любые несанкционированные изменения в регистрационных данных компаний в ЕГР — серьезная проблема и риски рейдерства для любых компаний. Так, только за первый квартал 2023 уже зарегистрировано 88 уголовных дел, связанных с фактами статей 205 и 206 УКУ.

Для сравнения, за весь 2022 год было зарегистрировано 131 уголовное дело по рейдерству.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
19 апреля 2023, 10:20
#
Гірше ж точно не буде ©
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