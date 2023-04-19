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19 апреля 2023, 11:54 Читати українською

Производитель водки Absolut прекращает экспорт в Россию

Входящая в концерн Pernod Ricard шведская компания Absolut Company прекращает экспорт своей продукции в Россию. Об этом говорится в заявлении компании, передает AFP.

Входящая в концерн Pernod Ricard шведская компания Absolut Company прекращает экспорт своей продукции в Россию.
Фото: vzboltay.com

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На прошлой неделе стало известно, что компания частично возобновит поставки своей продукции на российский рынок. По словам производителя водки, это решение вызвало реакцию общества в Швеции.

«Поэтому Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в России», — говорится в сообщении.

Помимо водки Absolut Company производит ром Malibu, ликер Kahlua и другой алкоголь.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что компания Pernod Ricard, владеющая брендом Jameson, самым продаваемым брендом виски в Ирландии, возобновила поставки на российский рынок — продажи остановили в марте прошлого года, после вторжения России в Украину.

Источник: Минфин
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