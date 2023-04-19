Украине удалось разблокировать транзит агропродукции через Польшу

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу (с 20 на 21 апреля). Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко по результатам переговоров с польской стороной в Фейсбуке.

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Транзит продукции

«Мы относимся к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию», — написала министр.

Она добавила, что польская сторона проинформировала о технических аспектах транспортировки украинской продукции по территории Польши.

«Мы уверены, что украинские экспортеры с ответственностью будут относиться к этим требованиям», — заявила министр.

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Украина обязалась прекратить экспорт зерна в Польшу из-за протестов местных фермеров 7 апреля. Фермеры считают, что украинское зерно обрушило внутренние цены в Польше, и местные производители вынуждены работать в убыток.

Проблемы с импортом

Ранее «Минфин» писал, что Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

16 апреля о временном запрете импорта зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявил также министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.