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19 апреля 2023, 8:15 Читати українською

Украине удалось разблокировать транзит агропродукции через Польшу

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу (с 20 на 21 апреля). Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко по результатам переговоров с польской стороной в Фейсбуке.

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу (с 20 на 21 апреля).
Фото: facebook.com

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Транзит продукции

«Мы относимся к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию», — написала министр.

Она добавила, что польская сторона проинформировала о технических аспектах транспортировки украинской продукции по территории Польши.

«Мы уверены, что украинские экспортеры с ответственностью будут относиться к этим требованиям», — заявила министр.

Читайте: Польша введет запрет на импорт украинской сельхозпродукции с 19 апреля

Украина обязалась прекратить экспорт зерна в Польшу из-за протестов местных фермеров 7 апреля. Фермеры считают, что украинское зерно обрушило внутренние цены в Польше, и местные производители вынуждены работать в убыток.

Проблемы с импортом

Ранее «Минфин» писал, что Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

16 апреля о временном запрете импорта зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявил также министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Сергій Т
Сергій Т
19 апреля 2023, 8:39
#
Однак гострі питання у відносинах з Польщею останніми роками вирішуються дуже швидко. Тому проблем не передбачається.
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
19 апреля 2023, 11:02
#
Из других источников уже известно, что условием транспортировки является использование GPS трекеров и сопровождение польским конвоем до места следования (например, до портов).

Что кому-то «обломает» коррупционные схемы, когда зерно ввозилось якобы «техническое» для транзита — а по факту выгружалось нелегально в Польше.

Впрочем, ничего удивительного что даже во время войны процветают подобные вещи, потому что если коррупция была нормой до войны — то после войны только усилилась.
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