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18 апреля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Прогноз курса валют, изменения в BankID и как инвестировать в 2023 году

Наличная валюта перестала дешеветь: что будет дальше с курсом доллара и евро

Неделя после Пасхи на украинском валютном рынке пройдет под знаком нескольких задач, которые нужно будет одновременно выполнять казначеям банков. Финансовый эксперт Алексей Козырев дал прогноз по курсу доллара и евро на 18−21 апреля и рассказал, какие факторы повлияют на курс.

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Как инвестировать в 2023 году и сколько нужно активов, чтобы дифференцировать риски (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает об инвестициях. Как следует инвестировать в 2023 году? Сколько необходимо активов и как верно дифференцировать опасности.

Укрэнерго и ENTSO-E увеличили возможности для импорта электроэнергии в Украину

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Источник: Минфин
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