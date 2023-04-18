Главное за вторник: Прогноз курса валют, изменения в BankID и как инвестировать в 2023 году

Неделя после Пасхи на украинском валютном рынке пройдет под знаком нескольких задач, которые нужно будет одновременно выполнять казначеям банков. Финансовый эксперт Алексей Козырев дал прогноз по курсу доллара и евро на 18−21 апреля и рассказал, какие факторы повлияют на курс.

Минфин разместил на аукционе облигации на 10,9 миллиарда

На аукционе 18 апреля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 10,86 млрд грн, что на 8,49 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 2,37 млрд грн.

Нацбанк ввел существенные изменения в системе BankID

Национальный банк Украины внедрил существенные изменения в системе BankID НБУ — стандартизированные наборы данных и дифференцированные межабонентские тарифы. Теперь банк-идентификатор передает учреждению только тот объем персональных данных своего клиента, что минимально необходимо для предоставления услуги (ранее идентификационные данные пользователя передавались через систему единым набором).

Как инвестировать в 2023 году и сколько нужно активов, чтобы дифференцировать риски (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает об инвестициях. Как следует инвестировать в 2023 году? Сколько необходимо активов и как верно дифференцировать опасности.

Укрэнерго и ENTSO-E увеличили возможности для импорта электроэнергии в Украину

Укрэнерго и европейское энергообъединение ENTSO-E увеличили технические возможности импорта электроэнергии в Украину. Теперь из зоны Континентальной Европы в блок Украина/Молдова можно будет импортировать до 1050 МВт мощности, что на 200 МВт больше, чем было раньше.