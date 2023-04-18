Сеть ресторанов быстрого питания в Беларуси, ранее принадлежавшая франшизе McDonald's, с 18 апреля начала работу под брендом Mak.by. Об этом сообщает Интерфакс.
Бывшие рестораны McDonald's в Беларуси начали работать под новым названием
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
В управляющей компании сети «КСБ Виктори Рестораны» заявили, что Mak.by — это ее собственный товарный знак.
В ноябре 2022 года компания-владелец франшизы McDonald's в Белоруссии сообщила, что рестораны «МакДональдс» под управлением «КСБ Виктори Рестораны» изменят бренд «в течение нескольких недель» и продолжат работу под российским брендом «Вкусно — и точка».
И хотя вывески McDonald's из ресторанов сети исчезли, однако ребрендинга так и не произошло.
Читайте также: McDonald's уходит с рынка Беларуси
Российская компания «Вкусно — и точка» в ноябре 2022 года заявляла, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети под управлением «КСБ Виктори Рестораны».
В декабре владелец российской сети «Вкусно — и точка» Александр Говор рассказывал, что обсуждение вопроса приостановлено.
В Беларуси было 25 ресторанов сети McDonald's в шести городах, ежегодно обслуживавших более 10 млн гостей.
Напомним
«Минфин» писал, что McDonald's возобновляет работу ресторанов в Одессе.
Комментарии - 1