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18 апреля 2023, 19:38 Читати українською

Бывшие рестораны McDonald's в Беларуси начали работать под новым названием

Сеть ресторанов быстрого питания в Беларуси, ранее принадлежавшая франшизе McDonald's, с 18 апреля начала работу под брендом Mak.by. Об этом сообщает Интерфакс.

Сеть ресторанов быстрого питания в Беларуси, ранее принадлежавшая франшизе McDonald's, с 18 апреля начала работу под брендом Mak.by.
Фото: pixabay.com

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В управляющей компании сети «КСБ Виктори Рестораны» заявили, что Mak.by — это ее собственный товарный знак.

В ноябре 2022 года компания-владелец франшизы McDonald's в Белоруссии сообщила, что рестораны «МакДональдс» под управлением «КСБ Виктори Рестораны» изменят бренд «в течение нескольких недель» и продолжат работу под российским брендом «Вкусно — и точка».

И хотя вывески McDonald's из ресторанов сети исчезли, однако ребрендинга так и не произошло.

Читайте также: McDonald's уходит с рынка Беларуси

Российская компания «Вкусно — и точка» в ноябре 2022 года заявляла, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети под управлением «КСБ Виктори Рестораны».

В декабре владелец российской сети «Вкусно — и точка» Александр Говор рассказывал, что обсуждение вопроса приостановлено.

В Беларуси было 25 ресторанов сети McDonald's в шести городах, ежегодно обслуживавших более 10 млн гостей.

Напомним

«Минфин» писал, что McDonald's возобновляет работу ресторанов в Одессе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Бедный папа
Бедный папа
18 апреля 2023, 20:41
#
Бульба фры и точка
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