Крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян

Крупнейший банк на Кипре Bank Of Cyprus разослал сообщения клиентам-россиянам о том, что их счета будут закрыты. Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, предоставляющую комплексные услуги клиентам на Кипре и источники в банковской сфере.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным Main Partner Trust, банк начал рассылать сообщения на прошлой неделе. В письме клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, поскольку пользовательские данные не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».

Отмечается, что «триггером» для банка может быть налоговое резидентство России и наличие дохода от санкционного бизнеса в России.

Решение о закрытии счетов россиян в кипрском банке также связывают с опаской британских и американских санкций. Они запрещают предоставление физлицам и компаниям из РФ консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг.

Недавние принятые санкции США включают меры, прекращающие обход предыдущих ограничений. В последнем пакете Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных в SDN-лист за помощь во избежание прошлых санкций, поэтому Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы на соблюдение всех ограничений, пишет издание.

Bank Of Cyprus — крупнейший банк на Кипре. По итогам прошлого года на банковских депозитах россияне хранили более 700 тысяч евро. Это на 6% больше, чем годом ранее. Счета в этом банке могут быть около 15% всех россиян, проживающих на Кипре.

При этом, по словам источника Forbes на банковском рынке, проблемы с закрытием счетов испытывают не только клиенты Bank Of Cyprus, но также те, кто обслуживается в греческих подразделениях Hellenic Bank и Alpha Bank.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что один из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян.