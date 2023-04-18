Совет ЕС утвердил приложение 17−3, которое приближает роуминг с Евросоюзом. Украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий по Европе, а европейские путешественники — в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Еврокомиссия предложила включить положения о роуминге в дополнение 17−3 Соглашения об ассоциации. Совет Е С одобрил это предложение и дал зеленый свет для одобрения двустороннего решения Украина-ЕС.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, операторы не будут списывать по 30 грн. за минуту разговора. Не нужно будет менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.

«Далее — ожидаем одобрения Решения Комитетом ассоциации Украина-ЕС в торговом складе. И работаем, чтобы все условия для присоединения Украины к зоне Roam like at home были исполнены», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2023 года мобильные операторы продолжили действие льготных тарифов для украинцев. Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom Group и 3Mob, а также двадцать европейских операторов мобильной и фиксированной связи подписали новое совместное заявление о доступном роуминге для украинцев в ЕС.