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18 апреля 2023, 11:51 Читати українською

Украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий по Европе

Совет ЕС утвердил приложение 17−3, которое приближает роуминг с Евросоюзом. Украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий по Европе, а европейские путешественники — в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Совет ЕС утвердил приложение 17−3, которое приближает роуминг с Евросоюзом.
Фото: pixabay.com

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Еврокомиссия предложила включить положения о роуминге в дополнение 17−3 Соглашения об ассоциации. Совет Е С одобрил это предложение и дал зеленый свет для одобрения двустороннего решения Украина-ЕС.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, операторы не будут списывать по 30 грн. за минуту разговора. Не нужно будет менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.

«Далее — ожидаем одобрения Решения Комитетом ассоциации Украина-ЕС в торговом складе. И работаем, чтобы все условия для присоединения Украины к зоне Roam like at home были исполнены», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2023 года мобильные операторы продолжили действие льготных тарифов для украинцев. Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom Group и 3Mob, а также двадцать европейских операторов мобильной и фиксированной связи подписали новое совместное заявление о доступном роуминге для украинцев в ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
bonv
bonv
18 апреля 2023, 12:26
#
Давно пора.
+
+15
BEZE
BEZE
18 апреля 2023, 13:03
#
Вже є;)
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