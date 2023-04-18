Нацбанк внес существенные изменения в системе BankID

Национальный банк Украины внес существенные изменения в системе BankID НБУ — стандартизированные наборы данных и дифференцированные межабонентские тарифы. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что это значит

Внедрение стандартизированных наборов данных, каждый из которых содержит уникальную комбинацию информации о пользователе, способствует усилению защиты данных, передаваемых через систему BankID НБУ. Теперь банк-идентификатор передает учреждению только тот объем персональных данных своего клиента, что минимально необходимо для предоставления услуги (ранее идентификационные пользовательские данные передавались через систему единым набором).

Возможность абонента — предоставляющего услуги — использовать тот или иной стандартизированный набор данных определяется типом услуги, которую он предоставляет пользователю.

Это позволяет абонентам перейти на более гибкие дифференцированные межабонентские тарифы.

Теперь, вместо единого тарифа за одно успешное подтверждение идентификации (в размере 20 грн), предлагаются дифференцированные тарифы (от 5 до 20 грн) в зависимости от объема данных о пользователе, содержащемся в конкретном стандартизированном наборе.

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«Такие изменения будут способствовать повышению доверия к нашей системе со стороны пользователей, а дифференцированные межабонентские тарифы позволят оптимизировать расходы абонентов-предоставителей услуг за счет получения только необходимого объема данных о своем клиенте», — пояснила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

В то же время, по ее словам, это будет способствовать расширению сферы применения системы BankID НБУ, в результате чего граждане получат возможность доступа к еще большему количеству дистанционных услуг.