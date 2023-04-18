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18 апреля 2023, 10:15 Читати українською

Нацбанк внес существенные изменения в системе BankID

Национальный банк Украины внес существенные изменения в системе BankID НБУ — стандартизированные наборы данных и дифференцированные межабонентские тарифы. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины внес существенные изменения в системе BankID НБУ — стандартизированные наборы данных и дифференцированные межабонентские тарифы.
Фото: flickr

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Что это значит

Внедрение стандартизированных наборов данных, каждый из которых содержит уникальную комбинацию информации о пользователе, способствует усилению защиты данных, передаваемых через систему BankID НБУ. Теперь банк-идентификатор передает учреждению только тот объем персональных данных своего клиента, что минимально необходимо для предоставления услуги (ранее идентификационные пользовательские данные передавались через систему единым набором).

Возможность абонента — предоставляющего услуги — использовать тот или иной стандартизированный набор данных определяется типом услуги, которую он предоставляет пользователю.

Это позволяет абонентам перейти на более гибкие дифференцированные межабонентские тарифы.

Теперь, вместо единого тарифа за одно успешное подтверждение идентификации (в размере 20 грн), предлагаются дифференцированные тарифы (от 5 до 20 грн) в зависимости от объема данных о пользователе, содержащемся в конкретном стандартизированном наборе.

Читайте: BankID — что это и как работает

«Такие изменения будут способствовать повышению доверия к нашей системе со стороны пользователей, а дифференцированные межабонентские тарифы позволят оптимизировать расходы абонентов-предоставителей услуг за счет получения только необходимого объема данных о своем клиенте», — пояснила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

В то же время, по ее словам, это будет способствовать расширению сферы применения системы BankID НБУ, в результате чего граждане получат возможность доступа к еще большему количеству дистанционных услуг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+68
yarg
yarg
18 апреля 2023, 10:32
#
«Такі зміни сприятимуть підвищенню довіри до нашої системи «

как я люблю такие бессмысленные фразы…
ну причем здесь доверие ? типа по 20 гривен — меньше доверяли , а по 15 будут доверять больше ?
раскрою тайну — доверие , оно или есть или нет. Это не вопрос тарифов. ваапще і взагалі.
+
0
Три літри
Три літри
18 апреля 2023, 11:34
#
Тут мабуть мова про надавачив інформація та її споживачів. Хоча «довіра» все одно не те слово яке описує суть зміть — тут згоден. Тупо скопіпастили пресреліз — піпл схаває.
+
+30
yarg
yarg
18 апреля 2023, 12:21
#
НБУ злоупотребляет словами из пресс-релизов МВФ , пытаясь применять их в реальной жизни. Получается смешно и глупо.
+
+41
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
18 апреля 2023, 10:59
#
У слова поліпшення , коли іде мова за державу, в Україні трохі інше значення
+
+11
Сергій Т
Сергій Т
18 апреля 2023, 11:00
#
Важливий і правильний крок.
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