Польша вводит запрет на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции с 19 апреля. Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Польши в Twitter .
Польша введет запрет на импорт украинской сельхозпродукции с 19 апреля
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Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш в сопровождении своего заместителя Анны Гембики провел встречу с представителями служб пограничного перехода Дорогуск-Ягодин и проинформировал их о введении в действие постановления о приостановлении импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
По его информации, пограничники заверили, что на границе нет продуктов, указанных в регламенте.
Комментируя угрозы ЕС отозвать субсидии для польских фермеров за одностороннее решение, Телуш заявил, что это неправда.
«Есть заявление пресс-секретаря Европейской комиссии, в котором говорится не о наказании, а о регулировании транзита сельхозпродукции из Украины», — отметил министр.
Minister @RobertTelus w #Dorohusk-Jagodzin: Kolejną rzeczą, którą chcemy wprowadzić, jest pomoc w zakupie nawozów. Wiemy, jak bardzo ważne dla nas gospodarczo jest rolnictwo i będziemy robić wszystko, żeby je wspierać działaniem, nie tylko mową. pic.twitter.com/ZJDGjhWdN8— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) April 17, 2023
По его словам, Польша и Украина продолжают переговоры.
«Сегодня также была встреча украинской и польской сторон. Мы не против транзита, но нам нужна 100% гарантия, чтобы дестабилизирующие наш рынок продукты не остались в Польше», — подчеркнул Телуш.
Напомним
Ранее Минфин писал, что Польша запретила ввоз зерна и прочего продовольствия из Украины.
16 апреля о временном запрете импорта зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявил также министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Он отметил необходимость ввести «чрезвычайные меры», иначе венгерское сельское хозяйство несет большой вред.
Ограничение будет продолжаться до 30 июня 2023 года, что «может быть достаточным временем для принятия значительных и долгосрочных мер ЕС по поиску решения».
Комментарии - 9
швейцарская корпорация Глинкор и голландская Витрейд.
что , садилка уже сдулась ?
Вони все одно те зерно якось через українську митницю провели.
польскому фермеру не важно кто привез украинскую пшеницу в польшу. Ему важно — не остаться без дотаций. А если в страну пойдет импортная пшеница — обосновать свою роль как «единственного кормильца нации» ему намного тяжелее. Потому европа никогда не была для нас рынком — туда влезть тяжело, и не будет. Все это — политическеи истерики.
Наши рынки — Египет , Тунис , аравия и прочие Марокко. Страны с огромным населением и не производящие свою еду.