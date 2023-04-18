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18 апреля 2023, 8:20 Читати українською

Польша введет запрет на импорт украинской сельхозпродукции с 19 апреля

Польша вводит запрет на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции с 19 апреля. Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Польши в Twitter .

Польша вводит запрет на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции с 19 апреля.
Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL

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Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш в сопровождении своего заместителя Анны Гембики провел встречу с представителями служб пограничного перехода Дорогуск-Ягодин и проинформировал их о введении в действие постановления о приостановлении импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

По его информации, пограничники заверили, что на границе нет продуктов, указанных в регламенте.

Комментируя угрозы ЕС отозвать субсидии для польских фермеров за одностороннее решение, Телуш заявил, что это неправда.

«Есть заявление пресс-секретаря Европейской комиссии, в котором говорится не о наказании, а о регулировании транзита сельхозпродукции из Украины», — отметил министр.

По его словам, Польша и Украина продолжают переговоры.

«Сегодня также была встреча украинской и польской сторон. Мы не против транзита, но нам нужна 100% гарантия, чтобы дестабилизирующие наш рынок продукты не остались в Польше», — подчеркнул Телуш.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Польша запретила ввоз зерна и прочего продовольствия из Украины.

16 апреля о временном запрете импорта зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявил также министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Он отметил необходимость ввести «чрезвычайные меры», иначе венгерское сельское хозяйство несет большой вред.

Ограничение будет продолжаться до 30 июня 2023 года, что «может быть достаточным временем для принятия значительных и долгосрочных мер ЕС по поиску решения».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
18 апреля 2023, 8:38
#
Жадібних упирів, що під виглядом транзиту, продавали зерно поруч з кордоном, треба посадити як зрадників України.
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0
yarg
yarg
18 апреля 2023, 9:10
#
Ну посадите.
швейцарская корпорация Глинкор и голландская Витрейд.
что , садилка уже сдулась ?
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
18 апреля 2023, 10:31
#
Ти в такому тоні із своїми уявними друзями розмовляй.
Вони все одно те зерно якось через українську митницю провели.
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0
yarg
yarg
18 апреля 2023, 10:42
#
Конечно провезли. А какие проблемы ? Заключили контракт с производителем , каким-нибудь «Украгротрейд» , купили тысячу тонн зерна — и провезли. Законно и официально. А куда они дальше продают — в Египет ,Польшу или Китай — это уже их вопрос. Хотя конечно можете посадить их как изменников швейцарской родины , с вас станется :)))))
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
18 апреля 2023, 11:21
#
Якщо ці компанії не мають відношення до України, чому заборона для української агропродукції виникла на горизонті? І звісно не через тисячу тон
+
0
yarg
yarg
18 апреля 2023, 12:17
#
Потому что это вопрос чисто внутриполитический.
польскому фермеру не важно кто привез украинскую пшеницу в польшу. Ему важно — не остаться без дотаций. А если в страну пойдет импортная пшеница — обосновать свою роль как «единственного кормильца нации» ему намного тяжелее. Потому европа никогда не была для нас рынком — туда влезть тяжело, и не будет. Все это — политическеи истерики.
Наши рынки — Египет , Тунис , аравия и прочие Марокко. Страны с огромным населением и не производящие свою еду.
+
+15
Igf
Igf
18 апреля 2023, 8:39
#
В цьому є і гарна сторона медалі: трохи ціни на аграр.продукцію впадуть на внутрішньому ринку. А то щось поперли вони швидше за долар і пальне — все за бугор гнати почали і тут почало підніматись відповідно.
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0
preyvanamor
preyvanamor
18 апреля 2023, 10:01
#
Пшениця на біржі в сша тепер коштує навіть дешевше ніж до початку нападу м0сКАЛів рік назад в лютому, тому не треба Україні продавати пшеницю тепер нікуди і нікому по таких низьких цінах!
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
18 апреля 2023, 10:31
#
А агросектор на що буде існувати? Кредити віддавати, наприклад, поки зерно пріє в сховищах?
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