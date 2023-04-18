Польша введет запрет на импорт украинской сельхозпродукции с 19 апреля

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш в сопровождении своего заместителя Анны Гембики провел встречу с представителями служб пограничного перехода Дорогуск-Ягодин и проинформировал их о введении в действие постановления о приостановлении импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

По его информации, пограничники заверили, что на границе нет продуктов, указанных в регламенте.

Комментируя угрозы ЕС отозвать субсидии для польских фермеров за одностороннее решение, Телуш заявил, что это неправда.

«Есть заявление пресс-секретаря Европейской комиссии, в котором говорится не о наказании, а о регулировании транзита сельхозпродукции из Украины», — отметил министр.

Minister @RobertTelus w #Dorohusk-Jagodzin: Kolejną rzeczą, którą chcemy wprowadzić, jest pomoc w zakupie nawozów. Wiemy, jak bardzo ważne dla nas gospodarczo jest rolnictwo i będziemy robić wszystko, żeby je wspierać działaniem, nie tylko mową. pic.twitter.com/ZJDGjhWdN8 — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) April 17, 2023

По его словам, Польша и Украина продолжают переговоры.

«Сегодня также была встреча украинской и польской сторон. Мы не против транзита, но нам нужна 100% гарантия, чтобы дестабилизирующие наш рынок продукты не остались в Польше», — подчеркнул Телуш.