Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 апреля 2023 по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел. Об этом говорится в данных «Консалтинговой группы А-95».
Цены на АЗС: бензин и дизельное топливо дорожают
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Как изменились цены
Средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,62 гривны за литр (+0,04 гривен), на дизельное топливо — 46,15 гривны за литр (+0,05 гривен), на автогаз — 21, 71 гривна за литр (-0,01 гривна).
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Источник: Минфин
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