Планы бизнеса на 2023 год: Увольнение работников и повышение зарплат

Респонденты предприятий всех видов деятельности все еще ожидают уменьшения количества работников, в то же время третий квартал подряд прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала: баланс ответов — «минус» 16,4% (в IV квартале 2022 года — «минус» 20,1%).

Участники опроса ожидают роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника несколько более низкими темпами: баланс ответов — 35,3% по сравнению с 39,0 в IV квартале.

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