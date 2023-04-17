Планы бизнеса на 2023 год: Увольнение работников и повышение зарплат

Руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают сокращения численности работников. Однако будут вынуждены поднять зарплаты. Об этом говорится в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за I квартал 2023 года.
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Респонденты предприятий всех видов деятельности все еще ожидают уменьшения количества работников, в то же время третий квартал подряд прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала: баланс ответов — «минус» 16,4% (в IV квартале 2022 года — «минус» 20,1%).
Участники опроса ожидают роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника несколько более низкими темпами: баланс ответов — 35,3% по сравнению с 39,0 в IV квартале.
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Источник: Минфин
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