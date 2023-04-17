За год Украина потеряла 1,2 миллиона рабочих мест — Пенсионный фонд

Количество лиц, с доходов которых уплачивались страховые взносы, уменьшилось за год на 1,2 миллиона — с 9,81 млн до 8,63 млн. Об этом в телеграм-канале написала экс председатель Налогового комитета Нина Южанина, ссылаясь на данные ПФУ.

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По словам Южаниной, общая численность застрахованных лиц (за оплачиваемых ЕСВ) на конец года составила 10,8 млн человек, из которых наемных работников — 8,6 млн человек.

«В то же время пенсии в прошлом году выплачивали 10,69 млн пенсионеров. Выходит примерно 1:1», — отметила она.



Кроме того, экс-председатель Налогового комитета написала, что при этом количество лиц, с доходов которых уплачивались страховые взносы, уменьшилось за год на 1,2 миллиона — с 9,81 млн до 8,63 млн.

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«Фактически имеем официально подтвержденный урон 1,2 млн рабочих мест в Украине», — подытожила она.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по состоянию на 1 апреля 2023 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 059 978 украинцев. Это составляет 9,9% от общего количества пенсионеров (10697170 человек).