ЕК считает неприемлемым решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна из Украины

В Европейской комиссии отреагировали на запрет Польшей и Венгрией импорта зерна и других продуктов питания из Украины с целью защиты местного сельскохозяйственного сектора, назвав такие действия стран-членов ЕС неприемлемыми. Об этом пишет Reuters.

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Позиция ЕК

«Мы знаем о заявлениях Польши и Венгрии относительно запрета импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, а потому односторонние действия неприемлемы», — говорится в заявлении ЕК.

В ЕК добавили, что в столь сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС.

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский в эфире телемарафона заявил, что экспорт зерна из Украины привел к высокой конкуренции в других странах, и что украинские аграрии оказались в самом сложном положении.

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«Мы понимаем, что фермерам польским тяжело, мы все знаем, кто и что причина этого, — объяснил он. — Но очевидно, что каждый человек в мире знает, что труднее всего украинским фермерам».

Напомним

15 апреля Польша официально запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Соответствующее распоряжение подписал Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.