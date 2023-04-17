Военные облигации покупают 63%. Другие — не доверяют или считают процент низким — опрос

Украинцы воспринимают военные облигации как действенный способ поддержать армию, а также взаимовыгодный депозит между гражданином и государством. Военные облигации покупают 62,8% респондентов. Об этом говорится в опросе AIN.UA.

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В опросе приняло участие 113 читателей AIN.UA. Они отвечали за закрытые вопросы формы, а также поделились развернутым мнением о военных облигациях.

37,2% опрошенных не покупают военные облигации и не заинтересованы в этом. Из открытых ответов респондентов можно заключить, что большинство не считают это надежным способом хранения средств. Другие не доверяют инвестициям в гривне, или же расценивают процент выплат по облигациям низким.

чаще сумма покупки облигаций среди читателей составляет менее 10 000 грн;

более 10 000 грн. вкладывают 19,4% респондентов.

более 100 000 грн — 30,6% опрошенных;

более 50000 грн — 15,3%.

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В 62,5% случаев респонденты покупают военные облигации через monobank. Такая возможность у клиентов банка появилась в апреле 2022 года.

Меньше облигации покупают через Приватбанк — 11,1%.

9,7% выбирают платформу ICU. Финансовая группа интегрировала свою платформу торговли государственными облигациями ICU Trade с приложением Дия в январе 2023 года.

Одновременно через «Дию» напрямую военные облигации покупают 8,3% опрошенных.