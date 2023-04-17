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17 апреля 2023, 10:53 Читати українською

Военные облигации покупают 63%. Другие — не доверяют или считают процент низким — опрос

Украинцы воспринимают военные облигации как действенный способ поддержать армию, а также взаимовыгодный депозит между гражданином и государством. Военные облигации покупают 62,8% респондентов. Об этом говорится в опросе AIN.UA.

Украинцы воспринимают военные облигации как действенный способ поддержать армию, а также взаимовыгодный депозит между гражданином и государством.
Фото: focus.ua

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В опросе приняло участие 113 читателей AIN.UA. Они отвечали за закрытые вопросы формы, а также поделились развернутым мнением о военных облигациях.

37,2% опрошенных не покупают военные облигации и не заинтересованы в этом. Из открытых ответов респондентов можно заключить, что большинство не считают это надежным способом хранения средств. Другие не доверяют инвестициям в гривне, или же расценивают процент выплат по облигациям низким.

  • чаще сумма покупки облигаций среди читателей составляет менее 10 000 грн;
  • более 10 000 грн. вкладывают 19,4% респондентов.
  • более 100 000 грн — 30,6% опрошенных;
  • более 50000 грн — 15,3%.

Читайте:Военные валютные ОВГЗ: где купить и сколько на них можно заработать

В 62,5% случаев респонденты покупают военные облигации через monobank. Такая возможность у клиентов банка появилась в апреле 2022 года.

Меньше облигации покупают через Приватбанк — 11,1%.

9,7% выбирают платформу ICU. Финансовая группа интегрировала свою платформу торговли государственными облигациями ICU Trade с приложением Дия в январе 2023 года.

Одновременно через «Дию» напрямую военные облигации покупают 8,3% опрошенных.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
TAN72
TAN72
17 апреля 2023, 11:15
#
Да прям, пришёл и свободно купил как валюту без комиссии и т. д.
+
0
matroskin
matroskin
17 апреля 2023, 12:20
#
Ну комиссии там как раз нет, пару гривен за открытие счета правда берут (зависит от банка).
Ходить не обязательно, в моно можно не вставая с дивана.
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0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
17 апреля 2023, 14:06
#
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