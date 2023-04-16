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16 апреля 2023, 10:53 Читати українською

Венгрия также запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. В чем причина

Венгрия вслед за Польшей временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, пишет 24.hu.

Венгрия вслед за Польшей временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины.
Фото: depositphotos.com

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Почему запретили

«Правительство обязуется представлять интересы венгерских фермеров, и при отсутствии действенных мер со стороны ЕС, оно, как и Польша, временно запретит импорт зерновых и масличных культур из Украины и некоторых других сельскохозяйственных продуктов в Венгрию», — заявил Надь.

В своем заявлении министр отметил, что продолжение нынешних рыночных тенденций нанесет настолько серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству, что необходимо принять чрезвычайные меры, чтобы предотвратить это.

По его словам, украинское сельское хозяйство, работающее с производственными практиками, которые больше не разрешены в Европейском Союзе, и, как следствие, с чрезвычайно низкими производственными затратами, начало экспортировать на европейский рынок большое количество мяса птицы, яиц и меда в дополнение к зерновым и масличным культурам, что сделало невозможным сбыт продукции венгерскими и центральноевропейскими фермерами.

Он подчеркнул, что ограничение на импорт в Венгрию временное и продлится до 30 июня 2023 года, что может быть достаточным временем для принятия значимых и долгосрочных мер ЕС для поиска решения.

Напомним

15 апреля польское правительство решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить польский аграрный сектор.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Sikoka
Sikoka
16 апреля 2023, 11:11
#
Еще есть кто думает шо Украину ждут в ес? мы для них конкуренты не более
+
+11
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
16 апреля 2023, 11:26
#
Вообще-то все так думают, кроме тех кто транслирует нарративы из киселев-тв…
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