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16 апреля 2023, 9:45 Читати українською

Оживление экономики и избежание падения реального ВВП: ожидания НБУ

В Национальном банке Украины ожидают, что экономика и дальше будет оживляться и в текущем году удастся избежать падения реального ВВП. Об этом сообщает Нацбанк.

В Национальном банке Украины ожидают, что экономика и дальше будет оживляться и в текущем году удастся избежать падения реального ВВП.
Фото: mind.ua

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Потери экономики

В 2022 году настоящий валовой внутренний продукт сократился на 29,1%. Об этом свидетельствуют развернутые показатели ВВП за 2022 год, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

«Это глубочайшее годовое падение экономики за всю историю Украины. Основной причиной падения ВВП стала полномасштабная война, начатая Россией 24 февраля 2022 года, и связанные с ней последствия. Речь идет, в частности, об оккупации отдельных территорий, разрушении инфраструктуры и производственных мощностей, блокаде черноморских портов и разрыв логистических связей, масштабную миграцию. Сочетание этих последствий привело к резкому сокращению потребительского спроса, инвестиционной деятельности, экспорта и урожая», — отмечают в НБУ.

Наибольшие потери экономика понесла в первые месяцы полномасштабной войны. Уже в первом квартале 2022 года падение экономики составило 14,9%. Это стало следствием не только полномасштабного вторжения с 24 февраля, но и значительного роста рисков накануне, что негативно отразилось на деловых и потребительских настроениях.

МВФ обновил прогноз по ВВП, инфляции и зарплатам в Украине на ближайшие годы

Во втором квартале 2022 года реальный ВВП сократился на 36,9% в годовом исчислении. Однако успехи Вооруженных сил Украины, а также антикризисные меры НБУ и правительства при поддержке международных партнеров позволили постепенно стабилизировать макроэкономическую ситуацию.

Дефицит электроэнергии привел к углублению падения ВВП в четвертом квартале — до 31,4% в годовом исчислении.

Прогноз НБУ

В начале 2023 года экономика вернулась к восстановлению благодаря значительно лучшей ситуации в энергетике, дальнейшему приспособлению бизнеса и населения к условиям войны и международной поддержке.

«Ожидается, что экономика и дальше будет оживляться и в текущем году удастся избежать падения реального ВВП. Улучшению ожиданий будут способствовать меры НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности и снижению инфляции, которое будет продолжаться и в дальнейшем. В то же время восстановление экономики будет сдержанным из-за продолжающихся военных действий, и высоких рисков безопасности», — отметили в Национальном банке.

Напомним

Международный валютный фонд прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2023 году все же сохранит негативную тенденцию и составит минус 3%, что, однако, значительно отличается от минус 30% по итогам 2022 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
R S
R S
16 апреля 2023, 11:48
#
Про яке відновлення йде мова???
Зараз по всiх головних галузях економіки йде падiння.

В НБУ, мабуть, не читали вiрш Бориса Грінченка «Дурень думкою багатіє»…))
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