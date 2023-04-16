Объем легальных операций игорного бизнеса в марте вырос почти в 3,5 раза — Гетманцев

Объем легальных операций игорного бизнеса в марте вырос почти в 3,5 раза по сравнению с показателями февраля, превысив 10 млрд грн. Также выросли налоговые платежи. Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

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По его словам, увеличение легальных операций является следствием работы ТСК по экономической безопасности по отражению игорного рынка.

«Подавляющее большинство операторов вышли в белую и начали платить налоги. Банки прекратили оказывать содействие в уклонении от налогообложения», — отметил Гетманцев.

По его словам, несмотря на все, спрос на лицензии не сократился, а возрос, «что лишний раз подтверждает справедливость действующей системы налогообложения отрасли».

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по словам первого заместителя председателя Налогового комитета Ярослава Железняка, игорный бизнес уплатил в государственный бюджет более 2,7 млрд в виде лицензионных и налоговых платежей.