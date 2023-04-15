Чистая продажа долларов Национальным банком за неделю 10−14 апреля увеличилась до $242,92 млн по сравнению с $125,3 млн неделей ранее. Об этом говорится в данных НБУ.
Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов
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Согласно данным, на прошлой неделе Нацбанк не покупал валюту.
Всего с начала этого года Нацбанк приобрел на рынке $62,3 млн, в то время как продал $7,61 млрд.
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Напомним
Национальный банк в марте купил на межбанковском валютном рынке $5,2 млн и продал $1674,1 млн. Отрицательное сальдо составило $1,669 млрд — минимальное значение за четыре месяца.
Источник: Минфин
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https://tsn.ua/groshi/nacbank-skasuye-obmezhennya-na-valyutnomu-rinku-ukrayini-ale-ye-umovi-2308108.html