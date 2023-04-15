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15 апреля 2023, 8:40 Читати українською

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов

Чистая продажа долларов Национальным банком за неделю 10−14 апреля увеличилась до $242,92 млн по сравнению с $125,3 млн неделей ранее. Об этом говорится в данных НБУ.

Чистая продажа долларов Национальным банком за неделю 10−14 апреля увеличилась до $242,92 млн по сравнению с $125,3 млн неделей ранее.
Фото: depositphotos

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Согласно данным, на прошлой неделе Нацбанк не покупал валюту.

Всего с начала этого года Нацбанк приобрел на рынке $62,3 млн, в то время как продал $7,61 млрд.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В марте НБУ сократил продажу валюты на 32%

Напомним

Национальный банк в марте купил на межбанковском валютном рынке $5,2 млн и продал $1674,1 млн. Отрицательное сальдо составило $1,669 млрд — минимальное значение за четыре месяца.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 апреля 2023, 11:55
#
За час дії воєнного стану НБУ продав для балансування попиту та пропозиції на валютному ринку понад 30 млрд доларів. Водночас інтервенції НБУ були б суттєво більшими за відсутності заходів щодо протидії непродуктивному відтоку капіталу.
https://tsn.ua/groshi/nacbank-skasuye-obmezhennya-na-valyutnomu-rinku-ukrayini-ale-ye-umovi-2308108.html
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