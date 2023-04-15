Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов

Всего с начала этого года Нацбанк приобрел на рынке $62,3 млн, в то время как продал $7,61 млрд.

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Напомним

Национальный банк в марте купил на межбанковском валютном рынке $5,2 млн и продал $1674,1 млн. Отрицательное сальдо составило $1,669 млрд — минимальное значение за четыре месяца.