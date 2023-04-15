Украинский экспорт сократился на 42,8% в январе-феврале

В первые два месяца года экспорт товаров упал на 42,8%, а импорт — на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Сокращение импорта

В январе-феврале 2023 года экспорт товаров составил 6459,4 млн долларов, или 57,2% по сравнению с январем-февралем 2022 года, импорт — 10172,2 млн долларов, или 82,1%.

Отрицательное сальдо составило 3712,8 млн долларов (в январе-феврале 2022 года также отрицательное — 1082,7 млн долларов).

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Напомним

В 2022 году в Украину импортировали товаров на $55,5 млрд (без учета газа, ввезенного в 2014—2016 годах, но растаможенного в декабре 2022 года), а экспортировали из Украины продукции на $44,2 млрд.