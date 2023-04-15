В первые два месяца года экспорт товаров упал на 42,8%, а импорт — на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Украинский экспорт сократился на 42,8% в январе-феврале
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Сокращение импорта
В январе-феврале 2023 года экспорт товаров составил 6459,4 млн долларов, или 57,2% по сравнению с январем-февралем 2022 года, импорт — 10172,2 млн долларов, или 82,1%.
Отрицательное сальдо составило 3712,8 млн долларов (в январе-феврале 2022 года также отрицательное — 1082,7 млн долларов).
Читайте: В 2022 году импорт товаров в Украину превысил экспорт на $11 миллиардов
Напомним
В 2022 году в Украину импортировали товаров на $55,5 млрд (без учета газа, ввезенного в 2014—2016 годах, но растаможенного в декабре 2022 года), а экспортировали из Украины продукции на $44,2 млрд.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии