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15 апреля 2023, 13:59 Читати українською

Украина рассчитывает в этом году получить от МВФ еще $1,8 миллиарда

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в течение года два транша общим объемом $1,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в течение года два транша общим объемом $1,8 млрд.
Фото: mof.gov.ua

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Помощь МВФ

«В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного Фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины в размере 15,6 млрд долларов. Первый транш в 2,7 млрд долларов поступил в госбюджет Украины сразу после утверждения программы. Также Украина рассчитывает получить еще два транша за год общим объемом 1,8 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Читайте: Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина

Напомним

  • 3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ).
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
15 апреля 2023, 14:57
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Транснационалы даже спрашивать не будут. https://amp.kyiv.znaj.ua/ru/454819-v-ukrajinciv-gotuyutsya-vidbirati-zemlyu-ta-zhitlo-na-10-rokiv-zaradi-krajini-do-sudu-navit-ne-diyde
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