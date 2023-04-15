Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в течение года два транша общим объемом $1,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Украина рассчитывает в этом году получить от МВФ еще $1,8 миллиарда
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«В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного Фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины в размере 15,6 млрд долларов. Первый транш в 2,7 млрд долларов поступил в госбюджет Украины сразу после утверждения программы. Также Украина рассчитывает получить еще два транша за год общим объемом 1,8 млрд долларов», — говорится в сообщении.
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Напомним
- 3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ).
Источник: Минфин
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