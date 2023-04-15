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15 апреля 2023, 11:14 Читати українською

В JPMorgan спрогнозировали обвал курса турецкой лиры на 30%

В JPMorgan Chase ожидают падения курса лиры к доллару США почти на 30% от текущих значений. Обвал пройдет даже в случае, если после президентских выборов в мае власти изменят экономическую политику. Об этом пишет Bloomberg.

В JPMorgan Chase ожидают падения курса лиры к доллару США почти на 30% от текущих значений.
Фото: depositphotos

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Что говорят аналитики

В настоящее время ставка в Турции находится на уровне 8,5%, при этом монетарные власти отказываются ее повышать, считая это неверным методом борьбы с высокой инфляцией. В марте инфляция в Турции была на уровне 50,51% при целевом значении в 5%. Высокий темп роста цен привел к тому, что в 2022 году курс лиры обвалился на 40% по отношению к доллару. В 2023 году девальвация турецкой валюты продолжилась — с начала года она потеряла еще 3,6%.

14 мая в Турции состоятся выборы президента. Как пишет Bloomberg, в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу, который считается главным соперником действующего президента Реджепа Эрдогана, турецкий ЦБ, вероятно, вернется к традиционной денежно-кредитной политике, которая предполагает повышение ставки для борьбы с инфляцией.

Читайте также:Ц Б Турции снизил процентные ставки. Лира падает

По прогнозам экономистов UniCredit, более жесткая политика может снизить инфляцию в Турции до 24% в 2024 году.

В JPMorgan Chase полагают, что в случае возвращения к «традиционной» денежно-кредитной политике, Ц Б Турции в третьем квартале повысит ставку до 30% с текущих 8,5%. Но, по оценкам аналитиков, даже в таком случае доллар на пике подорожает до 24−25 лиры на фоне роста волатильности, а доходность турецких облигаций вырастет до 25%.

«На таких уровнях мы сочли бы разумным проявить „бычий“ настрой в отношении турецких активов», — отметили в JPMorgan.

Между тем инвестор в развивающиеся рынки Марк Мобиус полагает, что вне зависимости от исхода выборов в Турции «будут отличные возможности для инвестиций».
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
15 апреля 2023, 11:56
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После выборов — вполне может быть! особенно если к власти придет пророссийский оппонент Эрдогана… Тот вообще обещал запретить покупку недвижимости в Турции иностранцам и запретить также ее сдачу в аренду. Наблюдаем…
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