В JPMorgan спрогнозировали обвал курса турецкой лиры на 30%

В настоящее время ставка в Турции находится на уровне 8,5%, при этом монетарные власти отказываются ее повышать, считая это неверным методом борьбы с высокой инфляцией. В марте инфляция в Турции была на уровне 50,51% при целевом значении в 5%. Высокий темп роста цен привел к тому, что в 2022 году курс лиры обвалился на 40% по отношению к доллару. В 2023 году девальвация турецкой валюты продолжилась — с начала года она потеряла еще 3,6%.

14 мая в Турции состоятся выборы президента. Как пишет Bloomberg, в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу, который считается главным соперником действующего президента Реджепа Эрдогана, турецкий ЦБ, вероятно, вернется к традиционной денежно-кредитной политике, которая предполагает повышение ставки для борьбы с инфляцией.

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По прогнозам экономистов UniCredit, более жесткая политика может снизить инфляцию в Турции до 24% в 2024 году.