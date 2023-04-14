Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать инвестиционные счета россиян

Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD (NBD) — начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на письмо NBD.

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Отмечается, что российские клиенты Emirates NBD начали получать письма, в которых банк предупреждает: в случае, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет, на котором будут установлены ограничения по переводу наличных.

В письме клиентам банк отмечает, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продаж ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD российские клиенты не смогут.

«Продать бумаги со счета клиент сможет не с помощью привычного механизма «поставка против платежа» (delivery versus payment, DVP), когда движение ценных бумаг и денег между сторонами сделки происходит однократно, а при условии «поставка, свободная от платежа» (free-of-payment, FOP).

При таком механизме перевод денег производится только после того, как были переведены бумаги. Продающие стороны не очень любят механизм FOP, поскольку в этом случае на них ложатся дополнительные риски — всегда есть определенная вероятность, что соглашение в итоге не рассчитают, отменят и т. д. , а затем по какой-то причине бумага не вернется к продавцу", — говорится в материале.

ENBD заявляет в письме, что ограничения введены в соответствии с «директивой ЕС». Исключений для россиян, имеющих резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

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ENBD, как европейские и швейцарские банки, пользующиеся услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан выполнить требование депозитария, объяснил банкир, знакомый с ситуацией.

Он отмечает, что сотрудники других банков, с которыми он разговаривал, не получали уведомлений от депозитариев и не планируют предпринимать никаких действий в отношении российских клиентов. Однако риск того, что и другие банки в ОАЭ начнут ограничивать инвестиционную деятельность россиян, исключать нельзя, считает эксперт.