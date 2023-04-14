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14 апреля 2023, 18:06 Читати українською

Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать инвестиционные счета россиян

Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD (NBD) — начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на письмо NBD.

Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD (NBD) — начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что российские клиенты Emirates NBD начали получать письма, в которых банк предупреждает: в случае, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет, на котором будут установлены ограничения по переводу наличных.

В письме клиентам банк отмечает, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продаж ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD российские клиенты не смогут.

«Продать бумаги со счета клиент сможет не с помощью привычного механизма «поставка против платежа» (delivery versus payment, DVP), когда движение ценных бумаг и денег между сторонами сделки происходит однократно, а при условии «поставка, свободная от платежа» (free-of-payment, FOP).

При таком механизме перевод денег производится только после того, как были переведены бумаги. Продающие стороны не очень любят механизм FOP, поскольку в этом случае на них ложатся дополнительные риски — всегда есть определенная вероятность, что соглашение в итоге не рассчитают, отменят и т. д., а затем по какой-то причине бумага не вернется к продавцу", — говорится в материале.

ENBD заявляет в письме, что ограничения введены в соответствии с «директивой ЕС». Исключений для россиян, имеющих резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

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ENBD, как европейские и швейцарские банки, пользующиеся услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан выполнить требование депозитария, объяснил банкир, знакомый с ситуацией.

Он отмечает, что сотрудники других банков, с которыми он разговаривал, не получали уведомлений от депозитариев и не планируют предпринимать никаких действий в отношении российских клиентов. Однако риск того, что и другие банки в ОАЭ начнут ограничивать инвестиционную деятельность россиян, исключать нельзя, считает эксперт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
14 апреля 2023, 18:14
#
Дуже добре.
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