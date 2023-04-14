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14 апреля 2023, 15:36 Читати українською

За мир во всем мире: Xiaomi отреагировала на включение компании в список международных спонсоров войны НАПК

Китайский техногигант Xiaomi прокомментировал решение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) отнести компанию в перечень международных спонсоров войны. В Xiaomi заявили, что они за «мир во всем мире» и категорически против подобных обвинений.

Китайский техногигант Xiaomi прокомментировал решение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) отнести компанию в перечень международных спонсоров войны.
Фото: itech.co.ua

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«Мы категорически против обвинений НАПК в том, что мы являемся „международным спонсором войны“. Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир по всему миру. Наша миссия — позволить каждому в мире наслаждаться лучшей жизнью с помощью инновационных технологий», — говорится в заявлении Xiaomi.

В компании также отметили, что они предлагают продукты исключительно для гражданского и коммерческого использования.

Мы верим, что каждый потребитель в мире имеет право на доступ к средствам связи и информации в Интернете. У нас есть потребительский бизнес в более чем 100 странах и регионах и соблюдаем все законы и правила в каждой юрисдикции, где мы работаем", — отметил китайский техногигант.

Напомним

«Минфин» писал что причиной внесения Xiaomi в перечень международных спонсоров войны НАПК стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в РФ.

В 2022 году Xiaomi удвоила свою долю на российском рынке и сейчас является лидером продаж смартфонов в РФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
JWT
JWT
14 апреля 2023, 16:00
#
«насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій» … за кораблем хай йдуть.
+
0
wijamit390
wijamit390
14 апреля 2023, 16:55
#
За все хорошее против всего плохого ©
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