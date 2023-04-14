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14 апреля 2023, 10:01 Читати українською

Киевгорстрой не может возобновить строительство в полном объеме. Просит докапитализацию на 1 миллиард из бюджета Киева

Компания Киевгорстрой пока не может возобновить строительство своих объектов в полном объеме. Об этом президент Киевгорстроя Игорь Кушнир заявил в Facebook.

Компания Киевгорстрой пока не может возобновить строительство своих объектов в полном объеме.
Фото: pixabay.com

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Причины

Среди причин он назвал удорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и практически полное отсутствие продаж.

«По этим причинам зимой Киевгорстрой был вынужден приостановить работы на стройплощадках. Прибавилось еще отключение света, но отсутствие продаж и неуплата „рассрочниками“ все же первоочередное», — отметил Кушнир.

По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы восстановить финансовое здоровье компании, и Киевгорстрой начал строить нормальными темпами.

Выкуп недвижимости и докапитализация

В частности, ожидается, что у Киевгорстроя выкупят недвижимости на 300 млн грн на нужды города.

Кроме того, на рассмотрении комиссий горсовета находится решение о докапитализации компании на 1 млрд грн.

Также идет работа с банками по реструктуризации задолженности.

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Обращение к инвесторам

Кушнир также призвал покупателей возобновить выплаты по программам рассрочки.

«Убедительно прошу людей, купивших недвижимость в рассрочку, платить. Долг по таким договорам на сегодня составляет около 326 млн грн. Понимаю, что вы скажете „начните строить, начнем платить“. Но сегодня для того, чтобы начать строить, нам важна каждая гривна», — подчеркнул глава Киевгорстроя.

Кушнир пообещал, что эти средства пойдут исключительно на достройку того конкретного комплекса, в котором покупатели приобрели квартиру.

«В довоенное время мы часто говорили о том, что „Киевгорстрой всегда достраивает до конца“. И сегодня делаем все возможное, чтобы этот девиз остался безоговорочным», — добавил он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в январе Киевгорстрой возобновил работу на 10 из 22 довоенных стройплощадках. По итогам 2022 сдано в эксплуатацию 101,7 тыс. квадратных метров жилья.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+71
Lamo
Lamo
14 апреля 2023, 10:40
#
Очманіти… СБУ не бажає цю піраміду під дахом КМДА перевірити та пару десятків чиновників та менеджерів посадити з конфіскацією? Гроші одразу знайдуться.
+
+12
kadaad1988
kadaad1988
14 апреля 2023, 10:54
#
Если эти хапуги снизили бы ценники на новостройки до реальных, а это максимум 500 долларв за квадрат их пустых коробок, то продажи бы восстановились. Ну и естественно было бы неплохо создать реестр покупателей, что бы наше ворье из чинуш и власти не скупало бы на наворованное сотни квартир.
+
0
bonv
bonv
14 апреля 2023, 11:29
#
А тим часом ціни на новобудови продовжують зростати…
+
+27
Abramon
Abramon
14 апреля 2023, 11:47
#
Ви головне купуйте котловани, а будувати то таке…
+
+27
Сергій Т
Сергій Т
14 апреля 2023, 11:53
#
Київміськбуд не одноразово був помічений у шахрайських схемах, тому довіри до нього немає.
+
+57
Бедный папа
Бедный папа
14 апреля 2023, 11:58
#
— «Ничего не будем делать, причешем, покрасим и забыли»
— «Во время войны можно сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего»
— «Будут мне е*ные инвестора во время войны рассказывать что мне делать что не делать»

https://i-ua.tv/news/80161-v-kyievi-cherhovyi-skandal-z-kyivmiskbudom-kerivnytstvo-kompanii-znushchaietsia-z-investoriv-video
+
0
Abramon
Abramon
14 апреля 2023, 13:26
#
Чудове відео про «злобудовників», в цьому вся суть заробітку. Кушнір правду сказав, що по законодавству повинні були сидіти вже п’ять років з Микитасем та «інвєсторами-котлованщиками», які є його корифанами та скупили котловани, а подати звіт де взяли кошти не можуть. Не виправдовую Кушніра, але ж Микитась до цього так само «кинув».
+
0
seaman
seaman
14 апреля 2023, 13:27
#
Доки немає роботи та грошей, керівництво КМБ може захищати Украіну. Чим швидше буде перемога, тим швидше треба буде будувати житло. Здається від мобілізаціі тільки заброньовані ті, хто корисний для краіни на своєму місці, а тут яка користь зараз?
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