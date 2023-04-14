Компания Киевгорстрой пока не может возобновить строительство своих объектов в полном объеме. Об этом президент Киевгорстроя Игорь Кушнир заявил в Facebook.
Киевгорстрой не может возобновить строительство в полном объеме. Просит докапитализацию на 1 миллиард из бюджета Киева
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Причины
Среди причин он назвал удорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и практически полное отсутствие продаж.
«По этим причинам зимой Киевгорстрой был вынужден приостановить работы на стройплощадках. Прибавилось еще отключение света, но отсутствие продаж и неуплата „рассрочниками“ все же первоочередное», — отметил Кушнир.
По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы восстановить финансовое здоровье компании, и Киевгорстрой начал строить нормальными темпами.
Выкуп недвижимости и докапитализация
В частности, ожидается, что у Киевгорстроя выкупят недвижимости на 300 млн грн на нужды города.
Кроме того, на рассмотрении комиссий горсовета находится решение о докапитализации компании на 1 млрд грн.
Также идет работа с банками по реструктуризации задолженности.
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Обращение к инвесторам
Кушнир также призвал покупателей возобновить выплаты по программам рассрочки.
«Убедительно прошу людей, купивших недвижимость в рассрочку, платить. Долг по таким договорам на сегодня составляет около 326 млн грн. Понимаю, что вы скажете „начните строить, начнем платить“. Но сегодня для того, чтобы начать строить, нам важна каждая гривна», — подчеркнул глава Киевгорстроя.
Кушнир пообещал, что эти средства пойдут исключительно на достройку того конкретного комплекса, в котором покупатели приобрели квартиру.
«В довоенное время мы часто говорили о том, что „Киевгорстрой всегда достраивает до конца“. И сегодня делаем все возможное, чтобы этот девиз остался безоговорочным», — добавил он.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в январе Киевгорстрой возобновил работу на 10 из 22 довоенных стройплощадках. По итогам 2022 сдано в эксплуатацию 101,7 тыс. квадратных метров жилья.
Комментарии - 8
— «Во время войны можно сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего»
— «Будут мне е*ные инвестора во время войны рассказывать что мне делать что не делать»
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