Главное за четверг: Что будет с курсом биткоина, финпомощь на $3,5 миллиарда и тест компаний на оффшорность в ЕС

11 апреля курс биткоина впервые с 1 июня 2022 года пересек отметку в $30,3 тыс. А после публикации динамики потребительской инфляции в США в марте криптовалюта номер один закрепилась на высокой позиции. Долго ли биткоин будет радовать криптоэнтузиастов, разбирался «Минфин».

Япония предоставит Украине $3,5 миллиарда финпомощи в течение 2023 года

В 2023 году Япония планирует предоставить Украине финансирование на сумму $3,5 млрд. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы. С начала полномасштабной войны Япония уже предоставила Украине $581 млн. льготного финансирования.

ЕС начнет тестировать компании на оффшорность: чем это чревато для нашего бизнеса

Уже со следующего года украинский бизнес в ЕС ждет тест оффшорности. Какие компании подвергнутся этим критериям и какими последствиями это для них может обернуться, рассказал совладелец и партнер инвестиционной компании InCo home Роман Белик.

США всегда в долгах. Что такое внешние долги стран и почему они будут всегда в развитых странах (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о долгах стран. Почему США всегда будут в долгах, что такое внешние долги стран и почему они будут у развитых стран.

Украина получит от Всемирного банка $200 миллионов

Украина получит от Всемирного банка грант в размере $200 миллионов. Средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны. Кроме этого, предусмотрено получить от партнеров дополнительное финансирование в размере до $300 млн в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.