В Гааге обязали РФ выплатить Нафтогазу $5 миллиардов компенсации за утраченное в Крыму имущество

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 апреля 2023, 13:05 Читати українською

В Гааге обязали РФ выплатить Нафтогазу $5 миллиардов компенсации за утраченное в Крыму имущество

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля обязал Россию оплатить НАК «Нафтогаз» $5 млрд компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний группы в аннексированном Крыму в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля обязал Россию оплатить НАК «Нафтогаз» $5 млрд компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний группы в аннексированном Крыму в 2014 году.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

РФ заплатит

«Несмотря на попытки России помешать правосудию, Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать Нафтогазу ущерб объемом в $5 млрд. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году. Теперь Россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву», — подчеркнул глава группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Отмечается, что Арбитражный трибунал подтвердил, что Россия должна в полном объеме компенсировать ущерб Нафтогазу, вызванный незаконным захватом активов компаний группы в Крыму.

Как пояснили в компании, арбитражные решения могут быть выполнены через механизм принудительного исполнения. Следовательно, в случае отказа РФ от добровольного исполнения решения суда, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

Суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов Нафтогаза до момента их экспроприации.

Сумма компенсации, установленная этим решением, является самой большой суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму.

Кроме того, суд принял решение, что Россия должна возместить Нафтогазу расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
13 апреля 2023, 13:48
#
За все заплатить раша!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает AleksandrBank и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами