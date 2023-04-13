В Гааге обязали РФ выплатить Нафтогазу $5 миллиардов компенсации за утраченное в Крыму имущество

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля обязал Россию оплатить НАК «Нафтогаз» $5 млрд компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний группы в аннексированном Крыму в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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РФ заплатит

«Несмотря на попытки России помешать правосудию, Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать Нафтогазу ущерб объемом в $5 млрд. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году. Теперь Россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву», — подчеркнул глава группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Отмечается, что Арбитражный трибунал подтвердил, что Россия должна в полном объеме компенсировать ущерб Нафтогазу, вызванный незаконным захватом активов компаний группы в Крыму.

Как пояснили в компании, арбитражные решения могут быть выполнены через механизм принудительного исполнения. Следовательно, в случае отказа РФ от добровольного исполнения решения суда, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

Суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов Нафтогаза до момента их экспроприации.

Сумма компенсации, установленная этим решением, является самой большой суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму.

Кроме того, суд принял решение, что Россия должна возместить Нафтогазу расходы, связанные с этим арбитражным производством.