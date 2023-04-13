Банкротство банков еще не закончилось — Баффет

Легенда инвестирования Уоррен Баффет считает, что в будущем может быть больше банкротств банков, но вкладчикам не следует беспокоиться. Об этом он заявил в интервью CNBC.

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Вкладчикам боятся не стоит

«Мы не преодолели банкротство банков, но у вкладчиков еще не было кризиса. Банки разоряются. Но вкладчики не пострадают», — отметил Баффет.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), собирающая взносы с банков за размещенные депозиты, выплатит страховку вкладчикам в случае, если их банк рухнет.

Если возникнут какие-то проблемы, то Федрезерв и Министерство могут выступить гарантом возвратности депозитов. Как это произошло в случае банкротства Signature Bank и Silicon Valley Bank.

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Баффет также сказал, что были раскрыты некоторые «глупые» вещи, которые периодически совершают банки, в том числе несоответствие активов и пассивов, а также сомнительная отчетность.

Он также отметил, что поддержка регулятора США касается только вкладчиков и не распространяется на акционеров.

Банкам предоставляется необходимое количество ликвидности на возвратной основе, инвесторы — покупатели акций и облигаций полностью несут на себе риски невозвратности вложений.