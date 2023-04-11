Баффет планирует увеличить инвестиции в японские компании

Глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет планирует увеличить инвестиции в пяти крупнейших торговых компаниях Японии и рассматривает возможность инвестиций в другие фирмы страны. Об этом он рассказал в интервью японскому изданию Nikkei.

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Летом 2020 года Berkshire Hathaway приобрела чуть более 5% акций пяти крупных японских компаний:

Itochu,

Marubeni,

Mitsubishi,

Mitsui & Co,

Sumitomo.

Каждая из этих компаний относится к «сого сеся» («всеобъемлющие торговые фирмы») — характерные для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики. Они занимаются торговлей, поставками сырья, разработкой и производством продукции. Торговые компании в том числе инвестируют в нефтяные и газовые проекты по всему миру.

Общая сумма вложений оценивалась в $6,22 млрд.

Berkshire Hathaway заявляла, что инвестиции в японские торговые дома рассчитаны на долгосрочную перспективу и доли могут вырасти до 9,9%.

В ноябре 2022 года конгломерат увеличил инвестиции в эти компании, его доля в каждой из них достигла как минимум 6%. После новостей об интересе Баффета к японским торговым домам их акции показывали существенный рост.

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По мнению главного стратега инвесткомпании T&D Asset Management Хироши Намиока, это может побудить иностранных инвесторов инвестировать в японские акции, особенно в акции стоимости, сообщает Bloomberg.

Баффет рассматривает также и другие возможности инвестиций в Японии. Между тем Berkshire Hathaway вновь намерена выпустить облигации, номинированные в иенах, сообщило издание Nikkei.

Это будет первое такое размещение со стороны зарубежного эмитента с тех пор, как Кадзуо Уэда возглавил Банк Японии, отмечал Bloomberg. Доход от размещения будет использован в корпоративных целях, в том числе для рефинансирования части долга.

Berkshire Hathaway впервые выпустила облигации в японской валюте в 2019 году. С тех пор такие размещения проходили каждый год, последнее было в декабре 2022 года на сумму 115 млрд иен (около $862 млн по текущему курсу).

По состоянию на начало апреля объем долговых обязательств конгломерата достигал 1 трлн иен ($7,5 млрд).