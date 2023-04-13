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13 апреля 2023, 11:48 Читати українською

Румыния ограничит выплаты помощи украинским беженцам

Правительство Румынии приняло 12 апреля чрезвычайное постановление, обеспечивающее «устойчивые рамки» для поддержки украинских беженцев. Об этом сообщил спикер правительства Дан Чербунару, сообщает «Европейская правда».

Правительство Румынии приняло 12 апреля чрезвычайное постановление, обеспечивающее «устойчивые рамки» для поддержки украинских беженцев.
Фото: rbc.ua

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Что известно о постановлении

По словам Чербунару, постановление «устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии семьям и одиноким лицам, пользующимся европейским решением в этой области». .

В случае обеспечения проживания, установленного уездными советами, «фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, предоставляющим жилье».

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Спикер добавил, что единовременная помощь будет предоставляться «только в том случае, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения». По словам Чербунара, таким образом стимулируется интеграция.

Приблизительно 110 тысяч украинцев остались в Румынии, из которых 5 007 имеют работу в стране, пояснил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
zig4free
zig4free
13 апреля 2023, 12:07
#
И было бы не плохо проверить «беженцев», на «беженство»
+
+15
Три літри
Три літри
13 апреля 2023, 14:07
#
Хіба факта наявності українського паспорту з відміткою про перетинання кордону після 24/02/2022 не достатньо?
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