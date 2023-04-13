Румыния ограничит выплаты помощи украинским беженцам

Правительство Румынии приняло 12 апреля чрезвычайное постановление, обеспечивающее «устойчивые рамки» для поддержки украинских беженцев. Об этом сообщил спикер правительства Дан Чербунару, сообщает «Европейская правда».

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Что известно о постановлении

По словам Чербунару, постановление «устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии семьям и одиноким лицам, пользующимся европейским решением в этой области». .

В случае обеспечения проживания, установленного уездными советами, «фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, предоставляющим жилье».

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Спикер добавил, что единовременная помощь будет предоставляться «только в том случае, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения». По словам Чербунара, таким образом стимулируется интеграция.

Приблизительно 110 тысяч украинцев остались в Румынии, из которых 5 007 имеют работу в стране, пояснил он.