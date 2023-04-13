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13 апреля 2023, 9:30 Читати українською

Через «Дию» украинцы купили ОВГЗ на 670 миллионов

Украинцы через «Дию» купили военных облигаций более чем на 670 млн грн. Об этом говорится в сообщении «Дии» в телеграм-канале.

Украинцы через «Дию» купили военных облигаций более чем на 670 млн грн.
Фото: finbalance.com.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Военные ОВГЗ

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .

3 октября Министерство цифровой трансформации запустило возможность покупать военные облигации через приложение «Дия».

Читайте: Минцифры добавило в Дию новую военную облигацию, посвященную Ялте

Каждая облигация называется временно оккупированной территории. Стоимость одной облигации стартует от 900 грн. Ограничений в количестве покупки нет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+30
Lolik1837
Lolik1837
13 апреля 2023, 9:40
#
Не заглядывал в « дию» давно. Но примерно с месяц назад проценты по овгз через «дию» были даже меньше банковских депозитов. И даже с учётом того что с депозитов берут налоги, а с овгз не берут, банковский депозит все равно был выгоднее
+
+15
chc788
chc788
13 апреля 2023, 10:15
#
Не знаю куда вы смотрели и в какую Дию, но в ноябре прошлого года я купил ОВГЗ с ставкой 18% на 6 месяцев. А во вторых, не говорите того, чего не считали, а если считали, то плохо) ОВГЗ намного выгоднее, чем депозит в данный момент.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
13 апреля 2023, 10:49
#
Я не знаю в какую Дию В Ы смотрели , но вот вам данные о том какой процент давали по овгз в ноябре 2022, тогда же, когда с ваших слов вы купили в Дие овгз под 18 % годовых при 6 месячном сроке размещения Итак — вот эти данные. https://minfin.com.ua/amp/2022/11/01/94880907/. То есть как сами видите , процент по ОВГЗ в ноябре 2022 года был от 11 и до 16 . И 16% давали при полуторогодовом сроке, а не 6 месячном как у вас. ТАК КТО ВРЕТ? ВЫ или сайт «Минфин»?
+
+10
nitrolog
nitrolog
13 апреля 2023, 11:05
#
Це правда, не було 18, але було 13,5 це Бердянськ брав в кінці листопада, на той час депо стільки не давали, виходило «чистими» десь 10%, та навіть і зараз немає такого. Наприклад зараз у пумбі дають 15% на 6 місяців, «чистими» виходить 12.77 %. Тож невідомо де ви знаходили депо вище за облігації…
+
+40
AlejandroV
AlejandroV
13 апреля 2023, 10:16
#
Ну от Дии цена не зависит от слова совсем. Дия просто предоставляет физическому лицу возможность купить военные облигации у торговцев ценными бумагами. Причем главная особенность Дии что купить можно по упрощенной схеме. Ну, а цену торговцы выставляют исходя из из условий эмиссии и спроса на бумагу на рынке. И не согласен вашим выводом что проценты по облигациям меньше чем у депо. Посмотрите бумага Донецк — погашение в сентябре 2023 — доходность у ИСУ 15,5% годовых. Это чистыми!!! Где вы найдете сейчас депозит сроком до полугода под 19,25% грязными (максимум сейчас у Аккорда 19% на 3 месяца). Дальше — бумага севастополь — погашение в марте 2024 — при покупке через ИСУ доходность 19% чистыми. Есть сейчас в БСУ депо до года под 23,6%? Я таких по банкам не вижу. И еще один аспект — при всем уважении — покупка военных облигаций это все-таки больше про помощь Украине в войне, а не про доходы. Именно для этого в Дие появились военные облигации — собрать на военные расходы — это первичная и главная цель. Все остальное — вторично. И с главной целью Дия как раз справляется достаточно неплохо.
+
0
nitrolog
nitrolog
13 апреля 2023, 10:35
#
Хочу ще додати що облігації на 100% гарантовані державою, на відміну від депо де є ліміти та ще невідомо як повернеш коли банк лусне))
+
0
Lolik1837
Lolik1837
13 апреля 2023, 11:08
#
Кстати, господа. Только что вычитал инфу, что при покупке ОВГЗ за счёт кредитных средств Монобанка, на эту покупку распространяется льготный период Монобанка (до 62 дней). Кто-нибудь пробовал? Может подтвердить или опровергнуть? Очень заманчиво на всю сумму лимита взять ОВГЗ, а через два месяца их погасить
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0
42077136
42077136
13 апреля 2023, 11:39
#
Цікаво чи є там якісь комісії при купівлі ОВДП через дію?
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