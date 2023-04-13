Украинцы через «Дию» купили военных облигаций более чем на 670 млн грн. Об этом говорится в сообщении «Дии» в телеграм-канале.
Через «Дию» украинцы купили ОВГЗ на 670 миллионов
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Военные ОВГЗ
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .
3 октября Министерство цифровой трансформации запустило возможность покупать военные облигации через приложение «Дия».
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Каждая облигация называется временно оккупированной территории. Стоимость одной облигации стартует от 900 грн. Ограничений в количестве покупки нет.
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