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12 апреля 2023, 17:02 Читати українською

Deutsche Bank закроет свои IT-центры в РФ. 500 работников уволят — Financial Times

Немецкий Deutsche Bank, закрывает свои центры разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге, работавших более 20 лет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, знакомые с этим вопросом.

Немецкий Deutsche Bank, закрывает свои центры разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге, работавших более 20 лет.
Фото: psm7.com

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Около 500 сотрудникам IT-центров, которые все еще остаются в России, предложат уволиться в течение полугода с выплатой выходного пособия.

Собеседники издания утверждают, что Deutsche Bank еще не принял решение об официальном закрытии российского IT-подразделения, но среди сотрудников этот вопрос считают решенным.

В начале войны в российском технологическом центре Deutsche Bank работало 1500 человек, отвечавших за разработку и поддержку программного обеспечения для его глобального торгового бизнеса и основной корпоративной банковской системы.

В прошлом году Deutsche Bank перевел около 700 из них в новый технологический центр в Берлине. Оставшимся предложили пакеты добровольных увольнений, которые могут быть приняты в течение полугода.

«Мы продолжаем снижать риски в Российском технологическом центре и расширили набор опций для сотрудников, включая увольнение по соглашению сторон наряду с релокацией и продолжением работы на платформе. Процесс идет в полном соответствии с российским законодательством», заявили в банке.

Deutsche Bank возлагается на российские IT-центры с 2001 года, и за последнее десятилетие это подразделение приобрело все большее значение, поскольку банк приступил к процессу «расположения» IT-мощностей ближе к Германии, чтобы сократить расходы.

Незадолго до того, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, около 1500 или четверти всех IT-специалистов инвестиционного банка работали либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге.

Впоследствии германская группа предложила всем своим сотрудникам в России возможность переехать на работу в Германию. Почти половина из них приняла предложение, вместе с членами семей переехали около 2000 человек.

Бесплатный марафон для тех, кто хочет в IT, но еще сомневается

Оставшиеся в России были отрезаны от прямого доступа к любым IT-системам Deutsche Bank, и их главной задачей называли «передачу знаний» коллегам за пределами России.

Поскольку этот процесс близится к завершению, и учитывая санкции Запада против программного обеспечения в РФ, банк хочет уволить оставшийся в России персонал в течение ближайших шести месяцев.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Deutsche Bank согласился выплатить $26,25 млн для урегулирования иска американских акционеров, обвиняющих немецкий банк в ведении бизнеса с рискованными богатыми клиентами, такими как Джеффри Эпштейн, и российскими олигархами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Сергій Т
Сергій Т
12 апреля 2023, 17:23
#
Що закривають — позитив, давно пора, але чому так повільно — півроку, не зрозуміло!
+
+15
yarg
yarg
12 апреля 2023, 17:44
#
Будем надеятся что и наши айтишники перестанут работать с россией…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 апреля 2023, 17:48
#
Яка прекрасна новина…
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