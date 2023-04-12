Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины, включающем 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов, более 2,4 млн патронов. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Трюдо также подчеркнул, что Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Обновление соглашения о свободной торговле

Украина также обновит соглашение о свободной торговле с Канадой, углубит военное сотрудничество и привлечет канадские частные инвестиции для послевоенного восстановления.

«Подписали с премьером Джастином Трюдо декларацию о завершении переговоров. Выдающееся соглашение, которое открывает новые возможности для бизнеса и создания производств в Украине», — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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Новые санкции против РФ

Канада ввела еще один пакет ограничений против русских юридических и физических лиц. В санкции, в частности, попала компания «Волга-Днепр», самолет АН-124 которой был заблокирован в Канаде.

«Следующий шаг — конфискация „Руслана“ и других активов и передача их в пользу Украины», — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Канада продлила на год действие программы поддержки украинских беженцев.