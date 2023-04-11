Евроконтроль дал неутешительный прогноз по ограничению полетов над Украиной

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы сохранятся до 2029 года. Об этом говорится в семилетнем прогнозе организации.

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В документе отмечается, что авиаотрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. В то же время, один из главных факторов, влияющий на развитие авиасообщения — это полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Также негативно влияют ограничения внутренних рейсов по экологическим соображениям, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки.

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«Ограничения в украинском, российском, белорусском и молдавском авиапространстве останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (2029 год)», — говорится в документе.

Согласно отчету, российская агрессия также способствует всеобщему ухудшению экономической ситуации в отрасли. В частности, речь идет о понижении прогнозов роста ВВП из-за разрывов цепей поставок энергоносителей, высокой инфляции и падения общего уровня доверия.