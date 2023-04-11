Евроконтроль дал неутешительный прогноз по ограничению полетов над Украиной

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 апреля 2023, 19:11 Читати українською

Евроконтроль дал неутешительный прогноз по ограничению полетов над Украиной

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы сохранятся до 2029 года. Об этом говорится в семилетнем прогнозе организации.

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы сохранятся до 2029 года.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В документе отмечается, что авиаотрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. В то же время, один из главных факторов, влияющий на развитие авиасообщения — это полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Также негативно влияют ограничения внутренних рейсов по экологическим соображениям, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки.

Читайте также: Польская авиакомпания запустила прямой рейс в Нью-Йорк из аэропорта, который находится недалеко от Украины

«Ограничения в украинском, российском, белорусском и молдавском авиапространстве останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (2029 год)», — говорится в документе.

Englishdom: скидка 15% для всех украинцев на все пакеты от 20 уроков

Согласно отчету, российская агрессия также способствует всеобщему ухудшению экономической ситуации в отрасли. В частности, речь идет о понижении прогнозов роста ВВП из-за разрывов цепей поставок энергоносителей, высокой инфляции и падения общего уровня доверия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Ferox
Ferox
11 апреля 2023, 19:17
#
😭😭😭
+
0
akapello
akapello
11 апреля 2023, 19:28
#
Вони перебільшують. Підстраховуються.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами