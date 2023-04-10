Рада освободит беженцев от необходимости декларировать полученную помощь за границей

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 апреля 2023, 16:28 Читати українською

Рада освободит беженцев от необходимости декларировать полученную помощь за границей

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике в законопроекте № 7632 с поправками в Налоговый кодекс планирует освободить физических лиц от необходимости подавать в Украине налоговую декларацию, если они получили «льготированные» доходы как беженец за рубежом. Об этом рассказал глава комитета Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина.

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике в законопроекте № 7632 с поправками в Налоговый кодекс планирует освободить физических лиц от необходимости подавать в Украине налоговую декларацию, если они получили «льготированные» доходы как беженец за рубежом.
Фото: censor.net

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что принятие данного законопроекта ожидается уже во втором чтении.

«Чтобы устранить все… непонятные вещи, мы в № 7632 предусматриваем соответствующую норму: если налоговый резидент получает исключительно „льготированные“ доходы, он освобождается от обязанности подавать декларацию», — сказал глава комитета.

Председатель комитета напомнил, что согласно действующему законодательству гражданин Украины должен подавать декларацию в украинскую налоговую, если проживает за границей, только если он является налоговым резидентом Украины.

«Кто такой налоговый резидент определяется в статье 14.1.213 Налогового кодекса Украины. Там действуют критерии определения резидентства по каскадному принципу: первый критерий — это место жительства; второй — постоянное место жительства, третий — это центр жизненных интересов, затем 183 дня… И только если все эти критерии не срабатывают, тогда включается критерий гражданства. Но если беженец проживает более 183 дней за границей, он подавать декларацию не должен», — пояснил Гетманцев.

Он отметил, что жизненные обстоятельства могут быть разными, и чтобы снять сложность вопроса, предлагается уточнить норму закона, как было сказано выше.

Читайте также: Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая — Южанина

Говоря о ситуациях, когда беженцы-граждане Украины стали налоговыми резидентами других стран, но продолжают получать доходы с источником происхождения из Украины, Гетманцев уточнил, что вопрос подачи декларации решается уже согласно законодательству той страны, налоговым резидентом которой стал беженец. В Украине же налоговый агент, уплачивающий эти доходы, просто удержит с них НДФЛ и военный сбор.

«Ко мне обратилась женщина, которая во Франции имеет статус беженца, который автоматически предусматривает статус налогового резидента и право на работу. Так вот, она во Франции должна подавать налоговую декларацию, потому что там действует совместное декларирование. То есть, в Украине она может и не подавать, а во Франции должно подавать. Там правила намного жестче, чем у нас. И думаю, многие из наших сограждан в этом убедились в течение 2022 года», — сказал глава комитета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 апреля 2023, 16:36
#
А теперь вспоминаем южанину!!! И кто скрытый враг нашей страны, который разваливает страну, создавая отрицательный имидж правительства и Президента!
И для всех горлопанов — будет у вас на руках решение Украинских Судов (которые рехформировал «сывочелый»), вот тогда и метайте свои «гасла» а пока нет решения Судов -сидите тихо и ровно!!!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
10 апреля 2023, 17:29
#
Кела не унывает
https://amp.znaj.ua/ru/kompromat/454340-u-spravi-zlochevskogo-yakiy-namagavsya-dati-rekordniy-habar-z-yavivsya-noviy-povorot-zdav-nayblizhchiy-soratnik
+
0
mlp711141
mlp711141
10 апреля 2023, 17:45
#
Хорошая новость. Лично мы с мамой получили по 300 zł на руки приветственной помощи, а хозяева дома, где нас разместили, получали по 40 zł помощи в день на нас (в качестве арендной платы) на протяжении 120 дней. Значит, дохода мы не получали, и эту помощь декларировать не нужно.
+
+45
YevgenMuza
YevgenMuza
10 апреля 2023, 18:31
#
Спасибо огромное. Как бы мы жили без этого судьбоносного решения, даже не знаю. Ночами не спали, думали как всё задекларировать.
+
+15
matroskin
matroskin
10 апреля 2023, 18:50
#
Потужно, а то представляю очередь на границе, беженцы со всей Европы едут в Украину чтобы сдать декларацию и заплатить налоги с заработанного зарубежом. Такой себе «налоговый туризм».
:)
+
0
Toma666
Toma666
10 апреля 2023, 19:26
#
Сами ввели, сами и отменять! абсурд крепчал
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами