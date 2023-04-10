Рада освободит беженцев от необходимости декларировать полученную помощь за границей

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике в законопроекте № 7632 с поправками в Налоговый кодекс планирует освободить физических лиц от необходимости подавать в Украине налоговую декларацию, если они получили «льготированные» доходы как беженец за рубежом. Об этом рассказал глава комитета Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина.

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Отмечается, что принятие данного законопроекта ожидается уже во втором чтении.

«Чтобы устранить все… непонятные вещи, мы в № 7632 предусматриваем соответствующую норму: если налоговый резидент получает исключительно „льготированные“ доходы, он освобождается от обязанности подавать декларацию», — сказал глава комитета.

Председатель комитета напомнил, что согласно действующему законодательству гражданин Украины должен подавать декларацию в украинскую налоговую, если проживает за границей, только если он является налоговым резидентом Украины.

«Кто такой налоговый резидент определяется в статье 14.1.213 Налогового кодекса Украины. Там действуют критерии определения резидентства по каскадному принципу: первый критерий — это место жительства; второй — постоянное место жительства, третий — это центр жизненных интересов, затем 183 дня… И только если все эти критерии не срабатывают, тогда включается критерий гражданства. Но если беженец проживает более 183 дней за границей, он подавать декларацию не должен», — пояснил Гетманцев.

Он отметил, что жизненные обстоятельства могут быть разными, и чтобы снять сложность вопроса, предлагается уточнить норму закона, как было сказано выше.

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Говоря о ситуациях, когда беженцы-граждане Украины стали налоговыми резидентами других стран, но продолжают получать доходы с источником происхождения из Украины, Гетманцев уточнил, что вопрос подачи декларации решается уже согласно законодательству той страны, налоговым резидентом которой стал беженец. В Украине же налоговый агент, уплачивающий эти доходы, просто удержит с них НДФЛ и военный сбор.

«Ко мне обратилась женщина, которая во Франции имеет статус беженца, который автоматически предусматривает статус налогового резидента и право на работу. Так вот, она во Франции должна подавать налоговую декларацию, потому что там действует совместное декларирование. То есть, в Украине она может и не подавать, а во Франции должно подавать. Там правила намного жестче, чем у нас. И думаю, многие из наших сограждан в этом убедились в течение 2022 года», — сказал глава комитета.