Украина приняла решение относительно Райффайзен, OTP, Креди Агриколь, Правэкс и ИНГ Банк

Совет по финансовой стабильности (РФС) обсудил риски для отдельных украинских банков из-за присутствия их материнских учреждений в РФ. Об этом говорится в совместном заявлении НБУ и Минфина .

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«Учитывая значительную роль банков с иностранным капиталом в обеспечении финансовой стабильности и поддержке экономики Украины, а также их крайне ограниченное влияние на решения материнских учреждений, члены РФС согласились продолжить поиск путей поддержки этих учреждений в Украине», — говорится в сообщении.

Также РФС создала рабочую группу по развитию внутреннего долгового рынка с участием представителей НБУ и Минфина. Рабочая группа создана для выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Согласно меморандуму, Украина обязалась избегать эмиссионного финансирования государственного бюджета и развивать внутренний долговой рынок путем расширения и диверсификации круга инвесторов в государственные ценные бумаги, в том числе за счет возвращения нерезидентов на внутренний рынок облигаций.

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Участники заседания РФС

Глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма, другие руководители учреждений — члены РФС.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.