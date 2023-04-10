В течение февраля-марта 2023 года в Украине возобновлялась экономическая активность после энергетического террора со стороны России. Об этом говорится в презентации заместителя главы НБУ Сергея Миколайчука.
Экономическая активность в Украине восстанавливается после ракетного террора РФ — НБУ
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Восстановление экономической активности
По словам Николайчук, о восстановлении свидетельствует:
- улучшение ожиданий бизнеса — индекс деловой активности почти достиг равновесного уровня;
- рост количества и товарооборота кафе и ресторанов;
- увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, изготовление стали и чугуна.
Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в стране постепенно восстанавливается, полноценное восстановление Украины нуждается в значительных средствах.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что, по данным нового исследования Всемирного банка, восстановление экономики Украины после вторжения России будет стоить $411 млрд, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.
Источник: Минфин
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