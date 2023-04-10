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10 апреля 2023, 13:42 Читати українською

Экономическая активность в Украине восстанавливается после ракетного террора РФ — НБУ

В течение февраля-марта 2023 года в Украине возобновлялась экономическая активность после энергетического террора со стороны России. Об этом говорится в презентации заместителя главы НБУ Сергея Миколайчука.

В течение февраля-марта 2023 года в Украине возобновлялась экономическая активность после энергетического террора со стороны России.
Фото: bank.gov.ua

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Восстановление экономической активности

По словам Николайчук, о восстановлении свидетельствует:

  • улучшение ожиданий бизнеса — индекс деловой активности почти достиг равновесного уровня;
  • рост количества и товарооборота кафе и ресторанов;
  • увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, изготовление стали и чугуна.

Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в стране постепенно восстанавливается, полноценное восстановление Украины нуждается в значительных средствах.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что, по данным нового исследования Всемирного банка, восстановление экономики Украины после вторжения России будет стоить $411 млрд, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Сергій Т
Сергій Т
10 апреля 2023, 14:36
#
Доки війна не закінчилась, розслаблятися не треба.
+
0
Abramon
Abramon
10 апреля 2023, 14:44
#
Так, перемогою України.
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