Абанк представил масштабное обновление мобильного приложения ABank24

Обновление, которое не просто делает приложение более развитым и инновационным, но достойно подтверждает заявленный банком слоган: «Быстро. Удобно. Просто».

Что нового ждет пользователей приложения после обновления:

теги, фильтры и описание — позволяют клиентам помечать важные операции и находить необходимые путем фильтрации выписки;

пополнение карты через GooglePay — в меню «Інше» была добавлена функция, благодаря которой клиенты Абанка смогут пополнить собственную карту через GooglePay всего за несколько секунд;

сториз — важные подсказки, полезная информация или новости о приложении — все это и многое другое теперь клиенты смогут узнавать через сториз прямо в приложении А24;

заказать пластиковую карту к виртуальной клиенты Абанка теперь смогут удаленно;

оптимизация карт — когда карты выпущены на одном договоре, клиентам не нужно свайпать в поиске карты, теперь они оптимизированы и хранятся вместе;

обмен валют — теперь можно обменять доллары на евро или наоборот в несколько кликов в приложении А24 в меню «Перевод на карту»;

обмен валют для ФЛП — клиенты-ФЛП, имеющие валютные счета (EUR, USD) теперь могут конвертировать валюту в гривну всего за несколько минут в приложении;

регистрация торговых точек — заказывать POS-терминалы и QR-код для расчетов можно также в приложении.

Напомним, что в 2022 году Абанк, на ежегодной премии FinAwards 2022 получил золото в номинации «Лучшее дистанционное обслуживание», а сегодня удачно подтверждает это звание благодаря непрерывному развитию и обновлениям.

«На самом деле все эти доработки были запланированы и ждали своего часа в бэклоге, поскольку военное время внесло свои коррективы в работу всего банковского сектора, в том числе и в планирование релизов и новых фич» — поделилась руководитель направления ABank24 Ольга Вовк.

Для того чтобы уже сегодня использовать новые функции приложения ABank24, достаточно обновить его до последней версии в AppStore или Google Pay.

Об А-Банке:

АО «А-БАНК» представлено на рынке банковских услуг более 25 лет и зарегистрировано в Государственном реестре банков 30.10.1992 г. за номером № 127. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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