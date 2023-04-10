В Украине произошли существенные изменения в рейтинге продаж марок новых авто

В течение первого квартала 2023 года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых авто, что на 0,05% больше, чем в прошлом году. При этом произошли значительные изменения в рейтинге марок. Если в I квартале 2022 года лидерская позиция принадлежала Renault, то в этом году первенство за Toyota, которое на четверть прибавило в продажах. Об этом сообщает Укравтопром.

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В пополнении украинского парка легковых автомобилей новые авто в этом году охватили долю — 22%, против 14% в первом квартале прошлого года.

Renault спустилась на одну строчку рейтинга с потерей в продажах — 36%. Выбыли из первой десятки такие марки как — Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. В то же время улучшили свои позиции и вошли в Топ-10 — BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Топ-10

Изменения в топ-10 марок и кв. (2023 г. против 2022 г.):

(+1) Toyota — 1739 шт. (+25%);

(-1) Renault — 1059 шт. (-36%);

(+4) Volkswagen — 945 шт. (+72%);

Skoda — 909 шт. (+34%);

(+6) BMW — 856 шт. (+180%);

(+4) Mercedes-Benz — 684 шт. (+97%);

(-2) Hyundai — 662 шт. (-0,2%);

(+9) Suzuki — 563 шт. (+147%);

(+3) Mazda — 469 шт. (+60%);

(+13) Lexus — 389 шт. (+232%).

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что в Украине растет спрос на подержанные авто из-за рубежа.