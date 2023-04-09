Миллиардеры-новички в списке богатейших Forbes

Среди самых знаменитых новичков — одни из самых известных лиц в мире. Об том пишет Forbes.

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Музыкант Джимми Баффетт сколотил состояние в размере $1 млрд, превратив свой образ беззаботного островитянина в прибыльный бренд, благодаря которому название Margaritaville появилось на ресторанах, отелях и казино.

Дизайнер Том Форд присоединился к списку миллиардеров после того, как в ноябре продал компании Estée Lauder свой бизнес по производству одежды, парфюмерии, косметики и средств по уходу за кожей за $2,8 млрд.

Тайгер Вудс (состояние: $1,1 млрд) и Леброн Джеймс (состояние: $1 млрд) стали единственными двумя действующими спортсменами-миллиардерами, которые превратили свои огромные спортивные и рекламные доходы в миллиарды благодаря продуманным бизнес-решениям.

Самым богатым новичком стал 30-летний Марк Матешиц, состояние которого оценивается в $34,7 млрд. Он занял 37-е место в рейтинге богатейших людей мира, также став самым богатым человеком в Австрии, унаследовав в октябре 49% акций производителя энергетических напитков Red Bull после смерти отца, соучредителя компании Дитриха Матешица.

Титул «самой богатой женщины» среди новоиспеченных миллионеров забрала Рохика Сайрус Мистри, вдова Сайруса Мистри, бывшего председателя индийского конгломерата Tata Sons, который погиб в автокатастрофе в сентябре. Ее состояние оценивается в $7 млрд. В целом, только 27 из 150 новых членов списка миллиардеров — женщины.

Самыми юными миллиардерами стали Клементе дель Веккьо и Ким Чжун-юн. Дель Веккьо вместе со своими шестью братьями и сестрами, а также мачехой унаследовал долю в компании Luxottica после смерти своего отца, Леонардо дель Веккьо, в июне 2022 года.

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Ким Чжун-юн унаследовала состояния своего отца, основателя южнокорейской игровой компании Nexon Кима Чон Чжу, умершего в феврале 2022 года.

Несмотря на то, что в списке есть знаменитые наследники, большинство новичков этого года — 92 человека — фактически являются self-made миллиардерами — они сами заработали состояние, а не унаследовали его.

В этом году США занимают лидирующую позицию по количеству новых миллиардеров.

В общей сложности 51 американец присоединился к списку в 2023 году, самыми богатыми из которых являются магнат в области автоматизации продуктовых магазинов и складов Рик Коэн (состояние $9,6 млрд), Артур Данчик (состояние $7,2 млрд), соучредитель торговой компании Susquehanna International Group, и магнат недвижимости Роберт Фэйт (состояние $5,2 млрд). Китай и Индия заняли второе место по числу миллиардеров — страны имеют по 16 представителей в списке.

В финансовом секторе снова появилось наибольшее количество миллиардеров — в этом году их стало 24.