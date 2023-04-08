В 2022 году криптомильярдеры совокупно потеряли 75% своего капитала — $110 млрд. В 2021 году в мире было 19 криптомильярдеров, а их состояние оценивалось в $140 млрд. Однако из-за банкротств и скандалов, повлекших падение стоимости «цифровых валют», привели к тому, что миллиардеров осталось всего 9, а их совокупный капитал составил $30 млрд. Об этом сообщает Forbes.
Криптоммиллиардеры потеряли $110 миллиардов за прошлый год. Forbes назвал крах года
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Рейтинг самых богатых криптомильярдеров
- Первое место в рейтинге сохранил глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпен Чжао. Его состояние составляет $10,5 млрд (снижение с $65 млрд):
- На втором месте находится Джед Маккалеб, создавший одну из первых криптобирж MtGox и являющийся соучредителем блокчейн-проектов Stellar и Ripple. Состояние: $2,4 млрд (снижение с $2,5 млрд);
- Третье место разделили глава Coinbase Брайан Армстронг — состояние $2,2 млрд (снижение с $6,6 млрд) и председатель совета директоров Ripple Крис Ларсен — состояние $2,2 млрд (снижение с $4,3 млрд).
Крах года
Крупнейшим крахом года стал Сэм Бенкман-Фрид. Год назад криптобиржа FTX собрала $400 млн, и ее оценивали в $32 млрд. Бенкман-Фрид получил собственный капитал в $24 млрд — это сделало его одним из 50 самых богатых людей в мире, по оценкам Forbes. Однако после крушения FTX состояние Сэма Бенкмана-Фрида уменьшилось до $10 млн.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что обанкротившаяся криптобиржа FTX заключила соглашение о возврате более $400 млн от фонда Modulo Capital. Биржа возвращает 97% средств, которые она перевела в хедж-фонд в 2022 году.
Источник: Минфин
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Флагман крипторинку розпочав новий рік досить вдало, оскільки з січня цифровий актив виріс у ціні на 70%. Фахівці звернули увагу на зростанні інтересу до флагманської криптовалюти на тлі розвитку банківської кризи в США. Інвестори переконалися, що банківський сектор менш стабільний, тому необхідно шукати альтернативу для вкладення коштів, для багатьох користувачів нею став Bitcoin.
Вранці 30 березня Bitcoin навіть вдалось досягти річного максимуму. Згідно з показниками криптовалютної біржі Binance, на своєму піку ціна ВТС досягла $ 29 184 — це рівень червня 2022 року.
Криптовалюта продовжує демонструвати кращу динаміку порівняно з традиційними фінансовими активами — золотом, акціями та готівкою.
Більшість експертів прогнозують ВТС подальше зростання. Так, генеральний директор Real Vision Рауль Пал вважає, що ВТС ще цього року досягне $ 50 000, а виконавчий директор аналітичної компанії Messari Раян Селкіс переконаний, що головний цифровий актив навіть зможе перетнути позначку у $ 100 000.