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8 апреля 2023, 11:06 Читати українською

Криптоммиллиардеры потеряли $110 миллиардов за прошлый год. Forbes назвал крах года

В 2022 году криптомильярдеры совокупно потеряли 75% своего капитала — $110 млрд. В 2021 году в мире было 19 криптомильярдеров, а их состояние оценивалось в $140 млрд. Однако из-за банкротств и скандалов, повлекших падение стоимости «цифровых валют», привели к тому, что миллиардеров осталось всего 9, а их совокупный капитал составил $30 млрд. Об этом сообщает Forbes.

В 2022 году криптомильярдеры совокупно потеряли 75% своего капитала — $110 млрд.
Фото: pixabay.com

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Рейтинг самых богатых криптомильярдеров

  • Первое место в рейтинге сохранил глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпен Чжао. Его состояние составляет $10,5 млрд (снижение с $65 млрд):
  • На втором месте находится Джед Маккалеб, создавший одну из первых криптобирж MtGox и являющийся соучредителем блокчейн-проектов Stellar и Ripple. Состояние: $2,4 млрд (снижение с $2,5 млрд);
  • Третье место разделили глава Coinbase Брайан Армстронг — состояние $2,2 млрд (снижение с $6,6 млрд) и председатель совета директоров Ripple Крис Ларсен — состояние $2,2 млрд (снижение с $4,3 млрд).

Крах года

Крупнейшим крахом года стал Сэм Бенкман-Фрид. Год назад криптобиржа FTX собрала $400 млн, и ее оценивали в $32 млрд. Бенкман-Фрид получил собственный капитал в $24 млрд — это сделало его одним из 50 самых богатых людей в мире, по оценкам Forbes. Однако после крушения FTX состояние Сэма Бенкмана-Фрида уменьшилось до $10 млн.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что обанкротившаяся криптобиржа FTX заключила соглашение о возврате более $400 млн от фонда Modulo Capital. Биржа возвращает 97% средств, которые она перевела в хедж-фонд в 2022 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Strangers
Strangers
8 апреля 2023, 12:11
#
Бессмвсленность капитализма в бессмысленном накоплении миллиардов ради миллиардов. Когда алчной дрожащей рукой очередной Криптоман в наркозависимости жмет на калькулятор то единичка Теряется и остаются одни нули… А это могли быть школы больницы крутые фильмы, шоу, новые города и езе много чего-нибудь при правильном распоеделении средств. Как мы видим сверхприбыли являются такой же нищетой ума как и отсутствие прибыли.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 апреля 2023, 12:26
#
Мабуть розчарую тебе… але гроші під матрасом не у мільярдерів, а у простого народу. Через недовіру, необізнаність чи страх втратити. Мільярдери, у яких є реальні активи, типу підприємств різних, то одна група, і друга то віртуали, у яких активи у вигляді одиничок і нулів. Реальних вільних коштів на школи і інше, у них немає взагалі. Більше того, частина з них живе в кредит.
+
+15
bonv
bonv
8 апреля 2023, 12:36
#
За даними видання Bloomberg, Bitcoin став найефективнішим активом у першому кварталі 2023 року. Динаміка BTC затьмарила найпопулярніші активи — з початку року Bitcoin перевершив за прибутковістю S&P 500, золото, нерухомість і Nasdaq 100.
Флагман крипторинку розпочав новий рік досить вдало, оскільки з січня цифровий актив виріс у ціні на 70%. Фахівці звернули увагу на зростанні інтересу до флагманської криптовалюти на тлі розвитку банківської кризи в США. Інвестори переконалися, що банківський сектор менш стабільний, тому необхідно шукати альтернативу для вкладення коштів, для багатьох користувачів нею став Bitcoin.
Вранці 30 березня Bitcoin навіть вдалось досягти річного максимуму. Згідно з показниками криптовалютної біржі Binance, на своєму піку ціна ВТС досягла $ 29 184 — це рівень червня 2022 року.
Криптовалюта продовжує демонструвати кращу динаміку порівняно з традиційними фінансовими активами — золотом, акціями та готівкою.
Більшість експертів прогнозують ВТС подальше зростання. Так, генеральний директор Real Vision Рауль Пал вважає, що ВТС ще цього року досягне $ 50 000, а виконавчий директор аналітичної компанії Messari Раян Селкіс переконаний, що головний цифровий актив навіть зможе перетнути позначку у $ 100 000.
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