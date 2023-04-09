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9 апреля 2023, 10:22 Читати українською

В списке спонсоров войны пополнение: НАПК внесло крупнейшую нефтепромышленную компанию в мире

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшую нефтепромышленную компанию в мире SLB в список международных спонсоров войны из-за сотрудничества российскими нефтегазовыми гигантами. Об этом говорится в сообщении НАПК в телеграмме.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшую нефтепромышленную компанию в мире SLB в список международных спонсоров войны из-за сотрудничества российскими нефтегазовыми гигантами.

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«НАПК внесло ведущую глобальную нефтепромышленную корпорацию SLB (бывшая Schlumberger) в перечень международных спонсоров войны из-за того, что, несмотря на вторжение России в Украину, компания расширяет свой бизнес в государстве-агрессоре, пользуясь выходом с рынка компаний-конкурентов», — говорится в сообщении .

SLB до сих пор продолжает сотрудничать с такими российскими нефтегазовыми гигантами как Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ, а также мобилизует своих сотрудников в России на войну против Украины.

SLB только с мая по октябрь 2022 года поставила на российские предприятия более 900 партий своих товаров. На собственном же сайте компания открыто заявляет, что принесла в бюджет государства-террориста налогов на сумму свыше $4,5 млрд.

«Восхваляться тем, что компания косвенно профинансировала оружие для убийства украинцев, кажется абсолютно нормальным для SLB», — отметили в НАПК.

Используя широкую сеть дочерних предприятий на территории России, SLB успешно обходит международные санкции. У компании уже есть опыт в подобных операциях. Начиная с 2000-х годов SLB была трижды оштрафована правительством США за нарушение национального санкционного законодательства в результате продления поставок в Иран, Судан и российскую федерацию.

«Не обошлось и без участия в российской мобилизации. Осенью прошлого года более 9 тысяч работников SLB в России получили повестки на рабочем месте. Компания запрещает сотрудникам работать дистанционно, чтобы те не могли избежать мобилизации», — подчеркнули в НАПК.

Все эти факты подтверждают, что подобные действия компании означают поддержку и спонсирование терроризма.

Источник: Минфин
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