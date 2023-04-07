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7 апреля 2023, 16:29 Читати українською

Сотрудники Tesla обменивались в рабочих чатах видео с камер, расположенных в авто клиентов

Tesla уверяет владельцев своих электромобилей, что их конфиденциальность в приоритете. Однако снимки с камер, встроенные в транспортные средства, собираемые компанией для совершенствования своих цифровых сервисов, затем гуляют по внутренним чатам сотрудников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от 9 бывших сотрудников Tesla.

Tesla уверяет владельцев своих электромобилей, что их конфиденциальность в приоритете.
Фото: pixabay.com

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На некоторых видеозаписях клиенты Tesla были в неловких ситуациях. Один бывший сотрудник автопроизводителя рассказал о видео, на котором мужчина полностью голый подходит к своему автомобилю.

Также сотрудники делились между собой разными аварийными ситуациями на дороге.

На одном видео аварии в 2021 году было показано, как Tesla едет на высокой скорости в жилом районе и сбивает ехавшего на велосипеде ребенка. Ребенок полетел в одну сторону, велосипед — в другую. Видео распространилось в офисе Tesla в Сан-Матео, штат Калифорния, через приватные чаты.

Другие изображения были более повседневными, например изображения собак и забавных дорожных знаков, которые сотрудники Tesla превращали в мемы — они делали к ним забавные подписи или комментарии, прежде чем публиковать в частных групповых чатах.

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По словам нескольких бывших сотрудников, некоторые публикации распространялись только между двумя работниками, другие могли видеть десятки людей.

Конфиденциальность

Tesla заявляет о конфиденциальности своих клиентов и указывает, что «записи камеры остаются анонимными и не связаны с вами или вашим автомобилем».

Но семь бывших сотрудников рассказали Reuters, что компьютерная программа, которую они использовали на работе, может показать местонахождение записей, что потенциально может обнаружить, где живет владелец авто.

Один бывший сотрудник также сказал, что некоторые записи были сделаны, когда автомобили были припаркованы и выключены.

Несколько лет назад Tesla получала видеозаписи из своих автомобилей, даже когда они были отключены, если владельцы давали на это согласие.

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«Мы могли видеть, что творится внутри гаражей людей и их частная собственность», — сказал другой бывший сотрудник.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+15
mlp711141
mlp711141
7 апреля 2023, 17:07
#
Вот такое нарушение конфиденциальности я не люблю. А вдруг ко мне коллега по работе приедет на Тесле, а я во дворе из-за жары в одних трусах и не успею одеться?
+
0
bonv
bonv
7 апреля 2023, 18:09
#
Треба попереджати:)))
+
0
mlp711141
mlp711141
7 апреля 2023, 18:14
#
А як, якщо він чи вона за кермом, та наблизу коло двора вже зателефонував?
+
0
chc788
chc788
7 апреля 2023, 18:58
#
Я не думаю, что такое видео или фото кого-то заинтеррисует
+
0
mlp711141
mlp711141
7 апреля 2023, 19:13
#
Если потеряет анонимность, то заинтересует (тем более есть кого в Украине и раше). Тем более, что казалось бы относительно мужской фейс, но немужская фигура в остальном («прямоугольник» — бёдра по ширине плеч — по незнанию со спины меня можно принять не за пана, а за пани). Поэтому и нужно одеваться так, чтобы и не потеть и чтобы на солнце не обгореть и чтобы опрятно, а не отряпно одеваться, для маскировки недостатков телосложения.
+
+30
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 апреля 2023, 17:14
#
А приколы с роботами-пылесосами)))) там покруче сантабарбара
+
0
bonv
bonv
7 апреля 2023, 18:09
#
Нехай подають в суд і виграють у Маска трохи бабла:)))
+
+15
BEZE
BEZE
7 апреля 2023, 19:14
#
То дороге задоволення;))
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