Сотрудники Tesla обменивались в рабочих чатах видео с камер, расположенных в авто клиентов

Tesla уверяет владельцев своих электромобилей, что их конфиденциальность в приоритете. Однако снимки с камер, встроенные в транспортные средства, собираемые компанией для совершенствования своих цифровых сервисов, затем гуляют по внутренним чатам сотрудников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от 9 бывших сотрудников Tesla.

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На некоторых видеозаписях клиенты Tesla были в неловких ситуациях. Один бывший сотрудник автопроизводителя рассказал о видео, на котором мужчина полностью голый подходит к своему автомобилю.

Также сотрудники делились между собой разными аварийными ситуациями на дороге.

На одном видео аварии в 2021 году было показано, как Tesla едет на высокой скорости в жилом районе и сбивает ехавшего на велосипеде ребенка. Ребенок полетел в одну сторону, велосипед — в другую. Видео распространилось в офисе Tesla в Сан-Матео, штат Калифорния, через приватные чаты.

Другие изображения были более повседневными, например изображения собак и забавных дорожных знаков, которые сотрудники Tesla превращали в мемы — они делали к ним забавные подписи или комментарии, прежде чем публиковать в частных групповых чатах.

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По словам нескольких бывших сотрудников, некоторые публикации распространялись только между двумя работниками, другие могли видеть десятки людей.

Конфиденциальность

Tesla заявляет о конфиденциальности своих клиентов и указывает, что «записи камеры остаются анонимными и не связаны с вами или вашим автомобилем».

Но семь бывших сотрудников рассказали Reuters, что компьютерная программа, которую они использовали на работе, может показать местонахождение записей, что потенциально может обнаружить, где живет владелец авто.

Один бывший сотрудник также сказал, что некоторые записи были сделаны, когда автомобили были припаркованы и выключены.

Несколько лет назад Tesla получала видеозаписи из своих автомобилей, даже когда они были отключены, если владельцы давали на это согласие.

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«Мы могли видеть, что творится внутри гаражей людей и их частная собственность», — сказал другой бывший сотрудник.